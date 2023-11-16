Украинцам в Ирландии разрешат уезжать в рождественский период из страны без потери бесплатного жилья

Уехать домой или в другую страну можно будет с 22 декабря по 5 января

Для украинских беженцев в Ирландии снова меняют правила проживания. Об этом сообщает irishmirror.ie.

Так, людям с временной защитой позволят выезжать в рождественский период из страны без потери бесплатного жилья. Уехать домой или в другую страну можно будет с 22 декабря по 5 января.

С 9 октября в Ирландии начало действовать новое правило украинских беженцев – продолжительность разрешенного периода отсутствия сократилась с 7 дней до нуля. Это означало, что поехать в Украину на Рождество они не могли, потому что их место могли передать другим беженцам.

Такое правило было первым в серии мер, направленных на снижение привлекательности Ирландии для людей, ищущих временную защиту.

Впрочем, в Департаменте по делам детей, равенстве, инвалидности, интеграции и молодежи теперь решили разрешить украинцам с временной защитой свободно путешествовать на рождественский период. Беженцы могут отсутствовать в государственных местах проживания с 22 декабря по 5 января, не сообщая властям заранее.

Изменение не касается беженцев, проживающих сейчас в жилье по плате за признание проживания, в залоговом или модульном жилье, которые и так имеют право путешествовать по своему желанию.

Беженцы должны будут вернуться в свое жилье в Ирландии до 5 января, иначе они рискуют потерять свое место, а любые оставленные личные вещи утилизируют через 60 дней.

Согласно новым правилам, украинцы должны будут продолжать платить обязательные взносы за жилье в отсутствие.

После 5 января могут отсутствовать только те, кто имеет разрешение на отсутствие в исключительных случаях или добровольно отказался от жилья по согласованной форме. Любое отсутствие без разрешения после этой даты будет рассматриваться как отказ и жилье может быть перераспределено, предупредило ведомство.

Украинские беженцы также предупреждают, что они остаются ответственными за детей, которых ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в помещениях без сопровождения.

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