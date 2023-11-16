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Українцям в Ірландії дозволять виїжджати у різдвяний період з країни без втрати безкоштовного житла

23:42, 16 листопада 2023
Поїхати додому чи в іншу країну можна буде з 22 грудня до 5 січня.
Українцям в Ірландії дозволять виїжджати у різдвяний період з країни без втрати безкоштовного житла
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Для українських біженців в Ірландії знову змінюють правила проживання. Про це повідомляє irishmirror.ie.

Так, людям із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період з країни без втрати безкоштовного житла. Поїхати додому чи в іншу країну можна буде з 22 грудня до 5 січня.

Із 9 жовтня в Ірландії почало діяти нове правило для українських біженців – тривалість дозволеного періоду відсутності скоротилася з 7 днів до нуля. Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, бо їхнє місце могли передати іншим біженцям.

Таке правило було першим у серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для людей, які шукають тимчасовий захист.

Втім, у Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді тепер вирішили дозволити українцям із тимчасовим захистом вільно подорожувати на різдвяний період. Біженці можуть бути відсутніми в державних місцях проживання з 22 грудня по 5 січня, не повідомляючи владу заздалегідь.

Зміна не стосується біженців, які наразі проживають у житлі за платою за визнання проживання, у заставному чи модульному житлі, які й так мають право подорожувати за своїм бажанням.

Біженці повинні будуть повернутися до свого житла в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє місце, а будь-які залишені особисті речі утилізують через 60 днів.

Згідно з новими правилами, українці повинні будуть продовжувати сплачувати обов’язкові внески за житло під час відсутності.

Після 5 січня можуть бути відсутні лише ті, хто має дозвіл на відсутність у виняткових випадках або ті, хто добровільно відмовився від житла за погодженою формою. Будь-яка відсутність без дозволу після цієї дати буде розглядатися як відмова, і житло може бути перерозподілено, попередило відомство.

Українських біженців також попереджають, що вони залишаються відповідальними за дітей, яких за жодних обставин не можна залишати в помешканнях без супроводу.

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