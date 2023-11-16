$4500 за фиктивный брак с женщиной с инвалидностью для выезда за границу: в Одессе разоблачили схему

В Одессе полиция задержала организатора схемы выезда уклонистов за границу.

Фото: ОГП

В Одессе местная жительница сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемая подыскивала невест с инвалидностью для уклонистов и организовывала срочную процедуру заключения брака. В дальнейшем мужчины могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких.

«Регистрация фиктивного брака для «клиента»» составляла 4500 долларов США.

Задержали подозреваемую при передаче заказчику «услуги» свидетельства о браке и получении неправомерных средств», - говорится в сообщении.

В ОГП подали, что при содействии в незаконном выезде призывников из Украины также сообщено о подозрении фиктивной жене, которая получала часть вознаграждения за сделку.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

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