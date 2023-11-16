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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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$4500 за фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю для виїзду за кордон: в Одесі викрили схему

18:06, 16 листопада 2023
В Одесі поліція затримала організаторку схеми виїзду ухилянтів за кордон.
$4500 за фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю для виїзду за кордон: в Одесі викрили схему
Фото: ОГП
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У Одесі місцевій жительці повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрювана підшукувала наречених з інвалідністю для ухилянтів та організовувала термінову процедуру укладання шлюбу. У подальшому чоловіки могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

«Реєстрація фіктивного шлюбу для «клієнта»» становила 4500 доларів США.

Затримали підозрювану під час передачі замовнику «послуги» свідоцтва про шлюб та одержання неправомірних коштів», - сказано у повідомленні.

У ОГП подали, що за сприяння у незаконному виїзді призовників з України також повідомлено про підозру фіктивній дружині, яка отримувала частину винагороди за оборудку.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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