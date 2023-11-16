$4500 за фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю для виїзду за кордон: в Одесі викрили схему

В Одесі поліція затримала організаторку схеми виїзду ухилянтів за кордон.

Фото: ОГП

У Одесі місцевій жительці повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрювана підшукувала наречених з інвалідністю для ухилянтів та організовувала термінову процедуру укладання шлюбу. У подальшому чоловіки могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

«Реєстрація фіктивного шлюбу для «клієнта»» становила 4500 доларів США.

Затримали підозрювану під час передачі замовнику «послуги» свідоцтва про шлюб та одержання неправомірних коштів», - сказано у повідомленні.

У ОГП подали, що за сприяння у незаконному виїзді призовників з України також повідомлено про підозру фіктивній дружині, яка отримувала частину винагороди за оборудку.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.