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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

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  1. Суспільство

YouTube анонсував інструмент штучного інтелекту, який створюватиме треки у стилі відомих співаків

23:21, 16 листопада 2023
Програмне забезпечення може генерувати тексти пісень, мінусівку та голос, згенерований штучним інтелектом, у стилі виконавця.
YouTube анонсував інструмент штучного інтелекту, який створюватиме треки у стилі відомих співаків
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Google тестує нові функції штучного інтелекту для створення музики на платформі YouTube. Про це повідомляє The Verge.

Зокрема, функція Dream Track автоматично створюватиме короткі 30-секундні треки у стилі відомих виконавців.

Вона вже може імітувати девʼять різних співаків, які допомагають YouTube її розробляти, — це Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain, and Troye Sivan.

Зазначається, що програмне забезпечення може генерувати тексти пісень, мінусівку та голос, згенерований штучним інтелектом, у стилі виконавця.

Ідея полягає в тому, щоб користувачі потім використовували ці треки в YouTube Shorts як у TikTok. У вересні YouTube також анонсував нову функцію штучного інтелекту під назвою Dream Screen, яка може генерувати відео та фотографії для фону.

Крім Dream Track, YouTube також продемонстрував функцію Music AI. Цей інструмент може створити саксофонну доріжку, поєднавши наспівану мелодію з текстовою підказкою «саксофонне соло». Music AI зʼявиться на YouTube пізніше цього року.

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