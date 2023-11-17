Житель Полтавщини намагався виїхати за кордон з підробленим пенсійним посвідченням

36-річний чоловік хотів незаконно виїхати до Румунії.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Прикордонники затримали 36-річного жителя Полтавщини, який хотів виїхати до Румунії. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Чоловік прибув до автомобільного пункту пропуску «Красноїльск» 15 листопада вдень. Він планував потрапити до Румунії. Під час паспортного контролю затриманий надав довідку ВЛК, яка мала б підтвердити його непридатність до служби та пенсійне посвідчення.

Прикордонники Чернівецького загону, які перевіряли посвідчення, помітили, що воно підроблене. Також, згодом, вони зрозуміли, що довідка також фіктивна. Від пояснень чоловік відмовився.

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