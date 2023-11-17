Житель Полтавщины пытался уехать за границу с поддельным пенсионным удостоверением

36-летний мужчина хотел незаконно уехать в Румынию.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

Пограничники задержали 36-летнего жителя Полтавской области, который хотел уехать в Румынию. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Мужчина прибыл в автомобильный пункт пропуска «Красноильск» 15 ноября днем. Он планировал попасть в Румынию. Во время паспортного контроля задержанный предоставил справку ВЛК, которая должна подтвердить его непригодность к службе и пенсионное удостоверение.

Пограничники Черновицкого отряда, проверявшие удостоверение, заметили, что он поддельный. Также, впоследствии, они поняли, что справка тоже фиктивна. От объяснений мужчина отказался.

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