Как заполнить платежки по новым правилам для уплаты налогов за филиал: разъяснение

Для уплаты налогов и ЕСВ юрлицами за свои обособленные подразделения следует указывать Код фактического плательщика (код ЕГРПОУ обособленного подразделения), а в реквизите Код плательщика - собственный код ЕГРПОУ.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, как заполнить платежки по новым правилам для уплаты налогов за филиал.

Так, юридические лица, физические лица – предприниматели и граждане при осуществлении уплаты налоговых платежей и единого взноса заполняют в платежной инструкции все обязательные реквизиты.

Перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, заполняемых плательщиками, определен Инструкцией о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденным постановлением Правления НБУ от 29.07.2022 №163, и Порядком заполнения реквизита «Назначение платежа» ) налогов, сборов, таможенных, других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесение авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата, утвержденным приказом Минфина от 22.03.2023 №148.

В частности, сосредотачиваемся на особенностях заполнения 3-х реквизитов: «Назначение платежа»; Код плательщика; Код фактического плательщика.

Реквизит «Назначение платежа» заполняется согласно примерам, приведенным в Порядке №148.

Обязательный реквизит Код плательщика заполняют все плательщики, уплачивающие налоги, сборы, другие платежи и единый взнос. Юридические лица в реквизите «Код плательщика» указывают код ЕГРПОУ, физические лица – предприниматели и граждане – налоговый номер.

Реквизит «Код фактического плательщика» заполняется в следующих случаях:

1) юридическими лицами:

в случае, если юридические лица в своем составе имеют обособленные подразделения, представительства и платят платежи в бюджет и фонды социального страхования за обособленные подразделения, представительства.

При этом юридические лица в реквизите «Код плательщика» платежной инструкции указывают на собственный код ЕГРПОУ, а в реквизите «Код фактического плательщика» – код ЕГРПОУ обособленного подразделения, представительства;

2) гражданами:

в случае, если граждане платят налоговые платежи и единый взнос посредством технического устройства (банковский автомат, платежный терминал, программно-технический комплекс самообслуживания, программно-аппаратная среда мобильного телефона, другое устройство) или через кассы поставщиков платежных услуг.

При этом граждане в реквизите «Код фактического плательщика» платежной инструкции указывают на собственный налоговый номер. Вместе с этим, поставщик платежных услуг в реквизите «Код плательщика» отмечает свой налоговый номер.

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