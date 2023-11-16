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YouTube анонсировал инструмент искусственного интеллекта, создающий треки в стиле известных певцов

23:21, 16 ноября 2023
Программное обеспечение может генерировать тексты песен, минусовку и голос, сгенерированный искусственным интеллектом в стиле исполнителя.
YouTube анонсировал инструмент искусственного интеллекта, создающий треки в стиле известных певцов
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Google проверяет новые функции искусственного интеллекта для создания музыки на платформе YouTube. Об этом сообщает The Verge.

В частности, функция Dream Track будет автоматически создавать короткие 30-секундные треки в стиле известных исполнителей.

Она уже может имитировать девять разных певцов, которые помогают YouTube ее разрабатывать, — это Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain и Troye Sivan.

Отмечается, что программное обеспечение может генерировать тексты песен, минусовку и голос, созданный искусственным интеллектом, в стиле исполнителя.

Идея состоит в том, чтобы пользователи затем использовали эти треки в YouTube Shorts как у TikTok. В сентябре YouTube анонсировал новую функцию искусственного интеллекта под названием Dream Screen, которая может генерировать видео и фотографии для фона.

Помимо Dream Track, YouTube также продемонстрировал функцию Music AI. Этот инструмент может создать саксофонную дорожку, соединив напетую мелодию с подсказкой «саксофонное соло». Music AI появится на YouTube позже в этом году.

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