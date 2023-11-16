Полиция открыла уголовное производство в отношении Алексея Арестовича — нардеп Наталья Пипа

Полиция открыла уголовное производство относительно бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила народная депутат от партии «Голос» Наталья Пипа на своей странице в Facebook.
«На гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я оповещаю вас. Ждем скорейшего (но сомнительного) возвращения разведчика в Украину», — написала она.
В Национальной полиции проинформировали, что по факту обращения группы народных депутатов по поводу ложного сообщения о преступлении столичные следователи начали уголовное производство. СМИ сообщают, что дело касается Пипы и Арестовича.
«В Шевченковское управление полиции поступило заявление от народных депутатов Украины о возможном совершении уголовного правонарушения гражданином Украины, которое заключается в заведомо ложном сообщении о преступлении, а именно подаче заявления в Государственное бюро расследований о совершении преступления народным депутатом. Следователи возбудили уголовное производство по ч. ст.383 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения», – пишут в полиции.
Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, что по его заявлению начато уголовное производство относительно депутатки Наталья Пипы, которая подала заявление в полицию на уличного музыканта, который пел во Львове песни Виктора Цоя.
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