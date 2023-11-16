Полиция открыла уголовное производство в отношении Алексея Арестовича — нардеп Наталья Пипа

Народная депутат Наталья Пипа сообщила, что на Алексея Арестовича было открыто уголовное производство.

Полиция открыла уголовное производство относительно бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщила народная депутат от партии «Голос» Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

«На гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я оповещаю вас. Ждем скорейшего (но сомнительного) возвращения разведчика в Украину», — написала она.

В Национальной полиции проинформировали, что по факту обращения группы народных депутатов по поводу ложного сообщения о преступлении столичные следователи начали уголовное производство. СМИ сообщают, что дело касается Пипы и Арестовича.

«В Шевченковское управление полиции поступило заявление от народных депутатов Украины о возможном совершении уголовного правонарушения гражданином Украины, которое заключается в заведомо ложном сообщении о преступлении, а именно подаче заявления в Государственное бюро расследований о совершении преступления народным депутатом. Следователи возбудили уголовное производство по ч. ст.383 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения», – пишут в полиции.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, что по его заявлению начато уголовное производство относительно депутатки Наталья Пипы, которая подала заявление в полицию на уличного музыканта, который пел во Львове песни Виктора Цоя.

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