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  1. Суд інфо

Україна планує оптимізувати процедури добору на посади суддів – що кажуть у Комітеті

11:40, 23 листопада 2023
За словами Голови парламентського Комітету з питань правової політики, загалом у нас на 100 тисяч населення припадає 11 суддів, а в Європі на таку ж кількість громадян – 22 судді.
Україна планує оптимізувати процедури добору на посади суддів – що кажуть у Комітеті
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Голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов пояснив, що ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт №10140 передбачає, що в Україні будуть оптимізовані процедури добору на посади суддів – вони мають стати менш тривалими та менш витратними для держави.

«Загалом у нас на 100 тис. населення припадає 11 суддів, а в Європі на таку ж кількість громадян – 22 судді. Тобто у нас і так удвічі менше суддів, ніж середній показник у європейських державах. При цьому станом на сьогодні в Україні вакантні близько 2000 суддівських посад, як наслідок – справи розглядаються роками, а ті, що мають швидко розглядатися, тягнуться кілька місяців. У таких умовах нам вкрай необхідно змінити процедури добору на посади суддів, щоби при цьому не втратити їх ретельність, а на посади щоб приходили виключно ті люди, до яких немає питань щодо доброчесності та які мають відповідний професійний рівень», – зазначив політик.

Водночас, за його словами, держава повинна забезпечити гідні умови праці суддям, щоб вони не думали ні про що інше, окрім здійснення правосуддя.

«Комітет із питань правової політики, який займався цим законопроєктом і є відповідальний за нього, продовжить його доопрацювання до другого читання, щоб максимально врахувати інтереси всіх громадян та всіх учасників цього процесу. І тут хочеться повторити слова Президента Володимира Зеленського, які він сказав на Конференції з питань відновлення України в Лондоні: «Україна буде асоціюватися з чесним судом так само, як зараз вона асоціюється зі сміливістю», – наголосив парламентарій.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 листопада підтримала у першому читанні законопроект 10140-д, який передбачає зміни у процедуру добору на посади суддів. Також пропонується запровадити проведення єдиного конкурсу для кандидатів на посади суддів місцевих судів та діючих суддів, запровадити проведення співбесід для кандидатів на посади суддів місцевих судів, уточнити повноваження і статус Громадської ради доброчесності (ГРД), розширити її склад до 25 осіб тощо.

Детально про законопроект 10140-д «Судово-юридична газета» розповідала раніше (за посиланням).

Водночас Антикорупційний комітет визнав корупційним законопроект щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

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