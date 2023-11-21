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  1. В Україні

Жителька Івано-Франківська хотіла підзаробити, але збагатила шахраїв на майже 200 тисяч

22:20, 21 листопада 2023
Жінці пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки.
Жителька Івано-Франківська хотіла підзаробити, але збагатила шахраїв на майже 200 тисяч
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На Івано-Франківщині жінка хотіла підзаробити грошей, але натрапила на шахраїв. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Жінці пропонували бронювати готельні номери та ставити вподобайки. Щоб отримати "оплату" за виконану роботу, аферисти вмовили жінку внести на їхній рахунок власні кошти, а після переказу грошей зникли. 

Прикарпатка кількома платежами надіслала шахраям понад 193 000 гривень, а після отримання грошей вони перестали виходити на зв’язок. Особи шахраїв наразі не встановлені.

Правоохоронці попереджають про ознаки шахрайських пропозицій роботи:

  • досвід не потрібен;
  • будь-хто може подати заявку;
  • вільний графік;
  • простота виконання завдань/замовлень;
  • потрібно вкласти власні кошти.

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