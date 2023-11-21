Жительница Ивано-Франковска хотела подзаработать, но обогатила мошенников на почти 200 тысяч

Женщине предлагали бронировать гостиничные номера и ставить предпочтения.

На Ивано-Франковщине женщина хотела подзаработать денег, но наткнулась на мошенников. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Женщине предлагали бронировать гостиничные номера и ставить лайки. Чтобы получить "оплату" за проделанную работу, аферисты уговорили женщину внести на их счет собственные средства, а после перевода денег исчезли.

Прикарпатка несколькими платежами направила мошенникам более 193 000 гривен, а после получения денег они перестали выходить на связь. Личности мошенников пока не установлены.

Правоохранители предупреждают о признаках мошеннических предложений работы:

опыт не требуется;

кто-либо может подать заявку;

свободный график;

простота выполнения заданий/заказов;

нужно вложить собственные денежные средства.

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