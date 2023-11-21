На границе с Украиной словацкие перевозчики заблокировали пункт пропуска: что известно

Из-за пункта пропуска «Вышнее-Немецкое» началась блокировка движения для грузовиков.

Перевозчики Словакии начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Вышнее-Немецкое». Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «УП».

«По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13.30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, следующего по направлению словацкого пункта пропуска «Вышнее Немецкое», смежном с украинским пунктом пропуска «Ужгород».

Его инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть долговременными», - отметил Демченко.

В настоящее время украинские пограничники принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

На территории Словакии перед пунктом пропуска «Вышнее Немецкое» в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.

Об этой ситуации с блокировкой движения для грузовиков уведомлены все взаимодействующие органы.

В то же время, пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.

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