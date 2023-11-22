Повлияет ли продажа имущества на сумму более 100 тысяч гривен в ноябре или декабре на назначение субсидии: объяснение

На назначение субсидии на отопительный сезон 2023-2024 годов влияют доходы за I-II кварталы 2023 года.

Украинцы, которые планируют продажу имущества на сумму более 100 тысяч гривен в ноябре-декабре этого года, должны учесть возможное влияние этой операции на получение жилищной субсидии на отопительный сезон 2023-2024 годов, - предостерегает Министерство социальной политики Украины.

Для назначения жилищной субсидии на отопительный период с октября 2023 года, рассматриваются доходы домохозяйства за I-II кварталы 2023 года, то есть за январь-июнь 2023 года. Однако, доходы, полученные в ноябре-декабре 2023 года, будут учитываться при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года.

Важно, что лицо, которому назначена жилищная субсидия, обязано в течение 30 календарных дней сообщить Пенсионный фонд Украины о получении им или членом семьи домохозяйства единовременного дохода, превышающего 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (67 100 гривен). Однако существуют исключения, такие как целевая благотворительная помощь на образование, медицинские услуги, преодоление последствий стихийных бедствий, страховые выплаты и другие события общегосударственного или местного характера.

Исключение составляет целевая благотворительная помощь, включающая в себя гранты на обучение, помощь в медицинских и социальных делах, наследство в виде недвижимого имущества и другие ситуации, предусмотренные законом.

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