Норвегія вслід за Фінляндією може закрити єдиний пункт пропуску на кордоні з росією

В уряді зазначали, що підуть на такий крок, якщо це буде потрібно.

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Влада Норвегії розглядає можливість зупинити роботу єдиного пункту пропуску на кордоні з росією. Про це повідомив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стьоре, передає tv2.

Главу норвезького уряду запитали, чи доречно наслідувати фінський приклад і закрити кордон із росією. «Якщо буде потрібно», – відповів Стьоре.

Він додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.

Країна заявила про готовність зупинки після рішення Фінляндії закрити усі, крім одного, пункти пропуску на кордоні з рф.

Так, Фінляндія ввела заборону на в'їзд із рф.

Додамо, що у ЄС підтримали рішення Фінляндії закрити кордон з росією.

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