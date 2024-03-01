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  1. В Украине

Блогер, который плюнул в лицо патрульному в Харькове, получил приговор суда

12:07, 1 марта 2024
Мужчина также нецензурно высказывался в сторону патрульных полицейских и хотел спровоцировать их на применение силы.
Блогер, который плюнул в лицо патрульному в Харькове, получил приговор суда
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Киевский районный суд г. Харькова признал виновным 41-летнего мужчину по факту угрозы насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 4 декабря 2021 года в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль «Mercedes» за нарушение правил дорожного движения, а именно – управление транспортным средством без номерного знака.

В транспортном средстве находилась группа лиц. «На помощь» они вызвали своего друга – известного автоблогера из Днепра. Приехав на место, блоггер стал угрожать полицейским.

Мужчина начал светить правоохранителю в лицо прожектором, который тот просил убрать. Блогер плюнул в лицо патрульному полицейскому и спросил, как в таком случае может ответить сам правоохранитель, отмечают в прокуратуре.

Также мужчина нецензурно высказывался в сторону патрульных полицейских, пытался их разозлить и хотел спровоцировать их на применение силы.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Суд назначил блоггеру наказание в виде двух лет лишения свободы. В настоящее время длится срок его апелляционного обжалования.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком мужчина избил автомобиль патрульной полиции, стоявший во дворе.

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