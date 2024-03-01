Блогер, который плюнул в лицо патрульному в Харькове, получил приговор суда

Киевский районный суд г. Харькова признал виновным 41-летнего мужчину по факту угрозы насилия в отношении работника правоохранительного органа.
Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 4 декабря 2021 года в Харькове патрульные полицейские остановили автомобиль «Mercedes» за нарушение правил дорожного движения, а именно – управление транспортным средством без номерного знака.
В транспортном средстве находилась группа лиц. «На помощь» они вызвали своего друга – известного автоблогера из Днепра. Приехав на место, блоггер стал угрожать полицейским.
Мужчина начал светить правоохранителю в лицо прожектором, который тот просил убрать. Блогер плюнул в лицо патрульному полицейскому и спросил, как в таком случае может ответить сам правоохранитель, отмечают в прокуратуре.
Также мужчина нецензурно высказывался в сторону патрульных полицейских, пытался их разозлить и хотел спровоцировать их на применение силы.
В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Суд назначил блоггеру наказание в виде двух лет лишения свободы. В настоящее время длится срок его апелляционного обжалования.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком мужчина избил автомобиль патрульной полиции, стоявший во дворе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.