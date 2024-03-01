Канада готова отправить своих военных в Украину, но без участия в боевых действиях

Они не будут участвовать в боевых действиях, но готовы учить украинских солдат.

Канада может отправить в Украину несколько военнослужащих. Они не будут участвовать в боевых действиях, но готовы учить украинских солдат. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в интервью Toronto Star.

Министр отметил, что идея отправки военных обсуждалась в начале этой недели в Париже, где он присутствовал. Хотя Канада, как и многие другие страны НАТО, выступила против идеи президента Франции Эммануэля Макрона.

Блэр заявил о возможной небоевой миссии канадских военных.

Речь идет об отправке ограниченного количества военнослужащих для обучения украинских защитников на территории Украины при условии, что такая операция будет проводиться вдали от линии фронта.

Как отмечается, соглашение между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Канада может проводить учебную деятельность в Украине, «когда позволят условия».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, согласия по этому вопросу пока нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину.

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