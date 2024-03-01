Переход на летнее время 2024: когда переводить часы

В 2024 году украинцы переведут часы 31 марта в 3 часа утра в час вперед.

В Украине ежегодно переводят время дважды в год. Уже скоро необходимо будет перевести стрелки на час вперед – на летнее время.

В этом году переход состоится ночью с 30 на 31 марта. В три часа ночи переводят часы с 03:00 на 04:00.

На большинстве современных гаджетов эта опция автоматическая. То есть ждать три часа для этой процедуры не нужно, но должен быть включен интернет.

Это происходит для того чтобы адаптировать рабочие часы под световой день. Как следствие, работники могут раньше начинать работу. Кроме того, существует еще одна причина для перевода — экономия электроэнергии.

Переход на летнее/зимнее время в Украине регулируется постановлением Кабинета министров 1996 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Стрелки часов переводятся:

в последнее воскресенье марта в 3 часа в 1 час вперед,

последнее воскресенье октября в 4 часа в 1 час назад.

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