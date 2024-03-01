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Может ли искусственный интеллект заменить судью – в Верховном Суде обсудили имплементацию Вывода КСЕС по ИИ в судопроизводстве

Представитель Украины в КСЕС, судья КСУ Виктор Городовенко рассказал, какие «красные линии» очертило Заключение КСЕС относительно искусственного интеллекта в судопроизводстве.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд планируют завершить до конца 2024 года

В марте будет сформирован новый состав Общественного совета международных экспертов.

Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.

Людей, которым установили инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, заставят пройти повторный медосмотр – результаты заседания Комитета по нацбезопасности

Несмотря на замечания общественных организаций лиц с инвалидностью, Комитет по нацбезопасности отказался отменить повторный медосмотр лиц с инвалидностью II и III групп, которую они получили после 24 февраля 2022 года.

Лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные, ограничат в праве водить авто, - Комитет по нацбезопасности пришел к согласию

Комитет согласился, что лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные или не станут на военный учет, нужно ограничить в праве на вождение.

  1. В Украине

єВідновлення: украинцам ответили на самые распространенные вопросы по программе

14:39, 1 марта 2024
Украинцам ответили на 5 главных вопросов по программе єВідновлення.
єВідновлення: украинцам ответили на самые распространенные вопросы по программе
Фото: fintechinsider.com.ua
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Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков ответил на самые распространенные вопросы по программе єВідновлення. Ответы на вопросы он обнародовал на своей странице в Facebook.

Как узнать, в каком магазине можно потратить средства?

Средства с карты єВідновлення можно потратить только в тех магазинах или подрядчиках, которые официально присоединились к программе. Список участников программы можно найти на сайте.

Сейчас уже более 4,3 тысячи точек в Украине, где вы можете приобрести товары и услуги, чтобы восстановить свое жилье.

Как подать заявку на єВідновлення, если у совладельца нет приложения Дія?

Подать заявку на єВідновлення можно и без действия на мобильном телефоне. Для этого можно обратиться в ЦНАП или в нотариус. Также вы можете подать заявку на портале Дія, где также нет необходимости в смартфоне.

Должны ли все совладельцы поврежденного имущества присутствовать во время визита комиссии?

Нет. При оценке повреждений и заполнении чеклиста представителями комиссии местного совета обязательно должен присутствовать тот из совладельцев, который подавал заявление на получение выплаты, или его законный представитель.

Что будет с деньгами на карте єВідновлення, которое вы не использовали для ремонта?

Срок действия карточек єВідновлення по выплатам до 200 тыс грн – 12 месяцев. После завершения этого периода карты автоматически закрываются, а денежные средства возвращаются в бюджет. Для капитальных ремонтов, где выплата более 200 тыс. – 18 месяцев.

Можно ли получить выплату єВідновлення, если у вас были повреждены два объекта жилья?

Да, вы можете получить денежную помощь для двух или более объектов жилья. На каждый поврежденный объект нужно подавать отдельные заявления и открывать отдельные карты. Карточки могут быть в разных банках, которые являются участниками программы єВідновлення.

Также мы писали об отстройке на своем земельном участке: стартовал новый тип компенсации программы єВідновлення.

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