єВідновлення: украинцам ответили на самые распространенные вопросы по программе

Украинцам ответили на 5 главных вопросов по программе єВідновлення.

Фото: fintechinsider.com.ua

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков ответил на самые распространенные вопросы по программе єВідновлення. Ответы на вопросы он обнародовал на своей странице в Facebook.

Как узнать, в каком магазине можно потратить средства?

Средства с карты єВідновлення можно потратить только в тех магазинах или подрядчиках, которые официально присоединились к программе. Список участников программы можно найти на сайте.

Сейчас уже более 4,3 тысячи точек в Украине, где вы можете приобрести товары и услуги, чтобы восстановить свое жилье.

Как подать заявку на єВідновлення, если у совладельца нет приложения Дія?

Подать заявку на єВідновлення можно и без действия на мобильном телефоне. Для этого можно обратиться в ЦНАП или в нотариус. Также вы можете подать заявку на портале Дія, где также нет необходимости в смартфоне.

Должны ли все совладельцы поврежденного имущества присутствовать во время визита комиссии?

Нет. При оценке повреждений и заполнении чеклиста представителями комиссии местного совета обязательно должен присутствовать тот из совладельцев, который подавал заявление на получение выплаты, или его законный представитель.

Что будет с деньгами на карте єВідновлення, которое вы не использовали для ремонта?

Срок действия карточек єВідновлення по выплатам до 200 тыс грн – 12 месяцев. После завершения этого периода карты автоматически закрываются, а денежные средства возвращаются в бюджет. Для капитальных ремонтов, где выплата более 200 тыс. – 18 месяцев.

Можно ли получить выплату єВідновлення, если у вас были повреждены два объекта жилья?

Да, вы можете получить денежную помощь для двух или более объектов жилья. На каждый поврежденный объект нужно подавать отдельные заявления и открывать отдельные карты. Карточки могут быть в разных банках, которые являются участниками программы єВідновлення.

Также мы писали об отстройке на своем земельном участке: стартовал новый тип компенсации программы єВідновлення.

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