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Конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року

У березні буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів.

Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

Громадян, яким встановили інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, змусять пройти повторний медогляд – результати засідання Комітету з нацбезпеки

Незважаючи на зауваження громадських організацій осіб з інвалідністю, Комітет з нацбезпеки відмовився скасувати переогляд осіб з інвалідністю II та III груп, яку вони отримали після 24 лютого 2022 року.

Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві водити авто, - Комітет з нацбезпеки дійшов згоди

Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

  1. В Україні

єВідновлення: українцям відповіли на найпоширеніші питання щодо програми

14:39, 1 березня 2024
Українцям відповіли на 5 головних запитання щодо програми єВідновлення.
єВідновлення: українцям відповіли на найпоширеніші питання щодо програми
Фото: fintechinsider.com.ua
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Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков відповів на найпоширеніші питання по програмі єВідновлення. Відповіді на питання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Як дізнатись в якому магазині можна витратити кошти?

Кошти з картки єВідновлення можна витратити лише в тих магазинах чи підрядниках, які офіційно долучились до програми. Перелік учасників програми можна знайти на сайті.

Зараз вже більше 4,3 тисяч точок в Україні, де ви можете придбати товари та послуги, щоб відновити своє житло.

Як податись на єВідновлення, якщо у співвласника немає застосунку Дія?

Подати заявку на єВідновлення можна і без Дії на мобільному телефоні. Для цього можна звернутись в ЦНАП чи до нотаріуса. Також ви можете подати заявку на порталі Дія, де також немає потреби в смартфоні.

Чи всі співвласники пошкодженого майна повинні бути присутніми під час візиту комісії?

Ні. Під час оцінки пошкоджень та заповнення чеклиста представниками комісії місцевої ради обов’язково має бути присутнім той з співвласників, який подавав заяву на отримання виплати, або його законний представник.

Що буде з грошима на карті єВідновлення, які ви не використали для ремонту?

Термін дії карток єВідновлення по виплатам до 200 тис грн – 12 місяців. Після завершення цього періоду картки автоматично закриваються, а кошти повертаються в бюджет. Для капітальних ремонтів, де виплата більша за 200 тис – 18 місяців.

Чи можна отримати виплату єВідновлення, якщо у вас було пошкоджено два об’єкти житла?

Так, ви можете отримати грошову допомогу для двох чи більше об’єктів житла. На кожен пошкоджений об’єкт потрібно подавати окремі заяви і відкривати окремі картки єВідновлення. Картки можуть бути в різних банках, які є учасниками програми єВідновлення.

Також ми писали про відбудову на своїй земельній ділянці: стартував новий тип компенсації програми єВідновлення.

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