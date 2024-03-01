єВідновлення: українцям відповіли на найпоширеніші питання щодо програми

Українцям відповіли на 5 головних запитання щодо програми єВідновлення.

Фото: fintechinsider.com.ua

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков відповів на найпоширеніші питання по програмі єВідновлення. Відповіді на питання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Як дізнатись в якому магазині можна витратити кошти?

Кошти з картки єВідновлення можна витратити лише в тих магазинах чи підрядниках, які офіційно долучились до програми. Перелік учасників програми можна знайти на сайті.

Зараз вже більше 4,3 тисяч точок в Україні, де ви можете придбати товари та послуги, щоб відновити своє житло.

Як податись на єВідновлення, якщо у співвласника немає застосунку Дія?

Подати заявку на єВідновлення можна і без Дії на мобільному телефоні. Для цього можна звернутись в ЦНАП чи до нотаріуса. Також ви можете подати заявку на порталі Дія, де також немає потреби в смартфоні.

Чи всі співвласники пошкодженого майна повинні бути присутніми під час візиту комісії?

Ні. Під час оцінки пошкоджень та заповнення чеклиста представниками комісії місцевої ради обов’язково має бути присутнім той з співвласників, який подавав заяву на отримання виплати, або його законний представник.

Що буде з грошима на карті єВідновлення, які ви не використали для ремонту?

Термін дії карток єВідновлення по виплатам до 200 тис грн – 12 місяців. Після завершення цього періоду картки автоматично закриваються, а кошти повертаються в бюджет. Для капітальних ремонтів, де виплата більша за 200 тис – 18 місяців.

Чи можна отримати виплату єВідновлення, якщо у вас було пошкоджено два об’єкти житла?

Так, ви можете отримати грошову допомогу для двох чи більше об’єктів житла. На кожен пошкоджений об’єкт потрібно подавати окремі заяви і відкривати окремі картки єВідновлення. Картки можуть бути в різних банках, які є учасниками програми єВідновлення.

Також ми писали про відбудову на своїй земельній ділянці: стартував новий тип компенсації програми єВідновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.