Відбудова на своїй земельній ділянці: стартував новий тип компенсації програми єВідновлення

Українці чий приватний будинок був повністю зруйновано зможуть отримати компенсацію на відбудову на власній земельній ділянці через єВідновлення. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
Як зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, відтепер у рамках компенсації за зруйноване житло доступна не тільки можливість отримати кошти на придбання нового помешкання, але й на те, щоб повністю відбудуватися на своїй землі. При цьому вона може знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. Це необовʼязково має бути та сама земля, де знаходився знищений будинок.
Є кілька кроків до отримання компенсації на відбудову приватного будинку:
- Подання заяви про виплату в Дії
У розділі єВідновлення оберіть «Подати заяву про виплату», потім об’єкт нерухомості по якому ви хочете отримати виплату, тип компенсації – «Грошова виплата». Якщо зруйнований будинок має кількох співвласників вони можуть подавати заяву кожен окремо або спільно. У будь-якому з випадків вони отримують індивідуальну компенсацію відповідно до своєї частки власності. Після подання комісія місцевої влади опрацює заяву протягом 30 днів.
- Припинення права власності
Якщо рішення комісії буде позитивним, кожен зі співвласників повинен припинити право власності на зруйнований будинок. Зробити це можна в державного реєстратора чи нотаріуса. При цьому земельна ділянка залишається їхньою, навіть якщо будувати вирішать в іншому місці.
- Подання повідомлення про початок будівельних робіт
Це треба зробити на підставі будівельного паспорта або схеми намірів забудови. Уповноважені органи містобудування та архітектури протягом 10 днів мають перевірити відомості.
- Отримання компенсації
Кошти зараховуються двома траншами по 50%. Після першого траншу потрібно подати проміжний звіт. Виплати здійснюватимуться відповідно до наявних коштів на небюджетному рахунку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Сума виплати визначається відповідно до Постанови Кабміну №600 зі змінами від 16.01.2024. Гроші надійдуть на банківську картку єВідновлення. Її можна відкрити в банках-партнерах програми. Ці кошти можна витратити тільки в будівельних магазинах та в підрядників, які зареєструватись як учасники єВідновлення.
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