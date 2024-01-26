Відбудова на своїй земельній ділянці: стартував новий тип компенсації програми єВідновлення

Інструкція з отримання компенсації на відбудову приватного будинку.

Джерело фото: house-group.com.ua

Українці чий приватний будинок був повністю зруйновано зможуть отримати компенсацію на відбудову на власній земельній ділянці через єВідновлення. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, відтепер у рамках компенсації за зруйноване житло доступна не тільки можливість отримати кошти на придбання нового помешкання, але й на те, щоб повністю відбудуватися на своїй землі. При цьому вона може знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. Це необовʼязково має бути та сама земля, де знаходився знищений будинок.

Є кілька кроків до отримання компенсації на відбудову приватного будинку:

Подання заяви про виплату в Дії

У розділі єВідновлення оберіть «Подати заяву про виплату», потім об’єкт нерухомості по якому ви хочете отримати виплату, тип компенсації – «Грошова виплата». Якщо зруйнований будинок має кількох співвласників вони можуть подавати заяву кожен окремо або спільно. У будь-якому з випадків вони отримують індивідуальну компенсацію відповідно до своєї частки власності. Після подання комісія місцевої влади опрацює заяву протягом 30 днів.

Припинення права власності

Якщо рішення комісії буде позитивним, кожен зі співвласників повинен припинити право власності на зруйнований будинок. Зробити це можна в державного реєстратора чи нотаріуса. При цьому земельна ділянка залишається їхньою, навіть якщо будувати вирішать в іншому місці.

Подання повідомлення про початок будівельних робіт

Це треба зробити на підставі будівельного паспорта або схеми намірів забудови. Уповноважені органи містобудування та архітектури протягом 10 днів мають перевірити відомості.

Отримання компенсації

Кошти зараховуються двома траншами по 50%. Після першого траншу потрібно подати проміжний звіт. Виплати здійснюватимуться відповідно до наявних коштів на небюджетному рахунку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Сума виплати визначається відповідно до Постанови Кабміну №600 зі змінами від 16.01.2024. Гроші надійдуть на банківську картку єВідновлення. Її можна відкрити в банках-партнерах програми. Ці кошти можна витратити тільки в будівельних магазинах та в підрядників, які зареєструватись як учасники єВідновлення.

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