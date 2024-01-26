Ексглава Google Ерік Шмідт пропонує розгорнути в Україні виробництво дронів на основі штучного інтелекту, — ЗМІ

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Учасник справи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання, - ВС

Верховний Суд відповів, чи може учасник справи оскаржити в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвалу суду першої інстанції про відмову поновити пропущений строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

  1. Суспільство

Ексглава Google Ерік Шмідт пропонує розгорнути в Україні виробництво дронів на основі штучного інтелекту, — ЗМІ

23:22, 26 січня 2024
Заснований Шмідтом стартап White Stork ("Білий лелека") масово вироблятиме дешеві, потенційно одноразові дрони-камікадзе, які використовують штучний інтелект для візуального націлювання.
Ексглава Google Ерік Шмідт пропонує розгорнути в Україні виробництво дронів на основі штучного інтелекту, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній керівник Google Ерік Шмідт пропонує розгорнути виробництво безпілотників на основі штучного інтелекту, які можуть діяти на передовій в Україні. Про це повідомляє The Messenger Business.

Згідно зі звітом у Forbes, заснований Шмідтом стартап White Stork ("Білий лелека") масово вироблятиме дешеві, потенційно одноразові дрони-камікадзе, які використовують штучний інтелект для візуального націлювання. Ці дрони можуть працювати навіть за умови перешкод для GPS, які усувають можливості зв’язку. Дрони також несуть невелику кількість вибухівки.

Проєкт, названий на честь національного птаха України, подав документи про реєстрацію бізнесу в серпні 2023 року за допомогою низки ТОВ. Подробиць небагато, але відомо, що одним із співробітників є Себастьян Тран – співзасновник лабораторії місячних знімків Google.

Шмідт закликав надати більше безпілотників для війни в Україні від моменту подання документів на "Білого лелеку". У коментарі до Wall Street Journal у липні 2023 року Шмідт написав, що за кілька місяців навчання солдати можуть керувати безпілотниками, які літають настільки швидко, що їх майже неможливо збити. Але навіть якщо ці дрони збивають або вони вибухають, кожен БПЛА коштує лише близько 400 дол.

Напередодні Шмідт написав ще одну статтю для Foreign Affairs під назвою "Україна програє війну безпілотників". У матеріалі він стверджує, що Україна та її союзники повинні "інвестувати в розробку та масштабування технологій, які можуть протистояти новим грізним безпілотникам рф".

Ексдиректор Google також написав, що 2024 року Україні знадобиться щонайменше 2 млн безпілотників, і лише половина з них буде внутрішнього виробництва. У жодній статті не згадується "Білий лелека".

Додається, що речник Шмідта відхилив запит видання про коментар. Також не вдалося отримати коментар із Траном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області