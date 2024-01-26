Ексглава Google Ерік Шмідт пропонує розгорнути в Україні виробництво дронів на основі штучного інтелекту, — ЗМІ

Заснований Шмідтом стартап White Stork ("Білий лелека") масово вироблятиме дешеві, потенційно одноразові дрони-камікадзе, які використовують штучний інтелект для візуального націлювання.

Колишній керівник Google Ерік Шмідт пропонує розгорнути виробництво безпілотників на основі штучного інтелекту, які можуть діяти на передовій в Україні. Про це повідомляє The Messenger Business.

Згідно зі звітом у Forbes, заснований Шмідтом стартап White Stork ("Білий лелека") масово вироблятиме дешеві, потенційно одноразові дрони-камікадзе, які використовують штучний інтелект для візуального націлювання. Ці дрони можуть працювати навіть за умови перешкод для GPS, які усувають можливості зв’язку. Дрони також несуть невелику кількість вибухівки.

Проєкт, названий на честь національного птаха України, подав документи про реєстрацію бізнесу в серпні 2023 року за допомогою низки ТОВ. Подробиць небагато, але відомо, що одним із співробітників є Себастьян Тран – співзасновник лабораторії місячних знімків Google.

Шмідт закликав надати більше безпілотників для війни в Україні від моменту подання документів на "Білого лелеку". У коментарі до Wall Street Journal у липні 2023 року Шмідт написав, що за кілька місяців навчання солдати можуть керувати безпілотниками, які літають настільки швидко, що їх майже неможливо збити. Але навіть якщо ці дрони збивають або вони вибухають, кожен БПЛА коштує лише близько 400 дол.

Напередодні Шмідт написав ще одну статтю для Foreign Affairs під назвою "Україна програє війну безпілотників". У матеріалі він стверджує, що Україна та її союзники повинні "інвестувати в розробку та масштабування технологій, які можуть протистояти новим грізним безпілотникам рф".

Ексдиректор Google також написав, що 2024 року Україні знадобиться щонайменше 2 млн безпілотників, і лише половина з них буде внутрішнього виробництва. У жодній статті не згадується "Білий лелека".

Додається, що речник Шмідта відхилив запит видання про коментар. Також не вдалося отримати коментар із Траном.

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