Экс-глава Google Эрик Шмидт предлагает развернуть в Украине производство дронов на основе искусственного интеллекта, — СМИ

Основанный Шмидтом стартап White Stork ("Белый аист") будет массово производить дешевые, потенциально одноразовые дроны-камикадзе, использующие искусственный интеллект для визуального нацеливания.

Бывший руководитель Google Эрик Шмидт предлагает развернуть производство беспилотников на основе искусственного интеллекта, который может действовать на передовой в Украине. Об этом сообщает The Messenger Business.

Согласно отчету в Forbes, основанный Шмидтом стартап White Stork ("Белый аист") будет массово производить дешевые, потенциально одноразовые дроны-камикадзе, использующие искусственный интеллект для визуального нацеливания. Эти дроны могут работать даже при помехах для GPS, устраняющих возможности связи. Дроны также несут небольшое количество взрывчатки.

Проект, названный в честь национальной птицы Украины, подал документы о регистрации бизнеса в августе 2023 с помощью ряда ООО. Подробностей немного, но известно, что одним из сотрудников является Себастьян Тран – соучредитель лаборатории лунных снимков Google.

Шмидт призвал предоставить больше беспилотников для войны в Украине с момента подачи документов на "Белый аист". В комментарии к Wall Street Journal в июле 2023 года Шмидт написал, что за несколько месяцев обучения солдаты могут руководить беспилотниками, летающими настолько быстро, что их почти невозможно сбить. Но даже если эти дроны сбивают или взрываются, каждый БПЛА стоит всего около 400 дол.

В преддверии Шмидт написал еще одну статью для Foreign Affairs под названием "Украина проигрывает войну беспилотников". В материале он утверждает, что Украина и ее союзники должны "инвестировать в разработку и масштабирование технологий, которые могут противостоять новым грозным беспилотникам рф".

Эксдиректор Google также написал, что в 2024 году Украине понадобится минимум 2 млн беспилотников, и только половина из них будет внутреннего производства. Ни в одной статье не упоминается "Белый аист".

Добавляется, что представитель Шмидта отклонил запрос издания о комментарии. Также не удалось получить комментарий с Траном.

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