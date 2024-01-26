Отстройка на своем земельном участке: стартовал новый тип компенсации программы єВідновлення

Инструкция по получению компенсации на восстановление частного дома.

Источник фото: house-group.com.ua

Украинцы чей частный дом был полностью разрушен смогут получить компенсацию на восстановление на собственном земельном участке через єВідновлення. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, теперь в рамках компенсации за разрушенное жилье доступна не только возможность получить средства на приобретение нового дома, но и на то, чтобы полностью отстроиться на своей земле. При этом она может находиться где угодно на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий или зоны боевых действий. Это необязательно должна быть та же земля, где находился уничтоженный дом.

Есть несколько шагов к получению компенсации на восстановление частного дома:

Подача заявления о выплате в Дії

В разделе єВідновлення выберите «Подать заявление о выплате», затем объект недвижимости по которому вы хотите получить выплату, тип компенсации – «Денежная выплата». Если разрушенный дом имеет несколько совладельцев, они могут подавать заявление каждый отдельно или совместно. В любом случае они получают индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей собственности. После подачи комиссия местных властей обработает заявление в течение 30 дней.

Прекращение права собственности

Если решение комиссии будет положительным, каждый из совладельцев должен прекратить право собственности на разрушенное здание. Сделать это можно у государственного регистратора или нотариуса. При этом земельный участок остается их даже если строить решат в другом месте.

Подача сообщения о начале строительных работ

Это следует сделать на основании строительного паспорта или схемы намерений застройки. Уполномоченные органы градостроительства и архитектуры в течение 10 дней должны проверить информацию.

Получение компенсации

Средства засчитываются двумя траншами по 50%. После первого транша следует подать промежуточный отчет. Выплаты будут производиться в соответствии с имеющимися средствами на небюджетном счете Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Сумма выплаты определяется согласно Постановлению Кабмина №600 с изменениями от 16.01.2024. Деньги поступят на банковскую карту єВідновлення. Эти средства можно потратить только в строительных магазинах и в подрядчиков, которые зарегистрироваться как участники єВідновлення.

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