Перехід на літній час 2024: коли переводити годинник

У 2024 році українці переведуть годинник 31 березня о 3 годині ранку на годину вперед.

В Україні щороку переводять час двічі на рік. Вже скоро необхідно буде перевести стрілки на годину вперед — на літній час.

Цього року перехід відбудеться вночі, з 30 на 31 березня. О третій годині ночі переводять годинники з 03:00 на 04:00.

На більшості сучасних гаджетів ця опція автоматична. Тобто чекати 03:00 для цієї процедури не потрібно, але має бути увімкнений інтернет.

Це відбувається для того, щоб адаптувати робочі години під світловий день. Як наслідок, працівники мають змогу раніше починати роботу. Крім цього, існує ще одна причина для переведення — економія електроенергії.

Перехід на літній/зимовий час в Україні регулюється постановою Кабінету міністрів 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Стрілки годинника переводяться:

в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед,

останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

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