Відпустка військовим за сімейними обставинами: коли дозволяється і чи зберігаються виплати

Рішення про надання відпустки ухвалюється командиром індивідуально.

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Відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин є передбаченою законодавством можливістю для військовослужбовця тимчасово залишити місце служби у випадках, коли його присутність у родині є необхідною. Попри умови воєнного стану, держава гарантує збереження соціального захисту та виплат на період такої відпустки. Про це повідомили в Міноборони.

Підстави для надання відпустки

Законодавство не встановлює вичерпного переліку сімейних обставин, за яких може бути надана така відпустка. Рішення ухвалюється командиром індивідуально з урахуванням конкретної ситуації.

Орієнтовно підставами можуть бути:

укладення шлюбу;

тяжка хвороба або смерть дружини (чоловіка), батьків, дітей, рідних братів чи сестер, батьків подружжя та інших близьких родичів;

пожежа або інше стихійне лихо, що завдало шкоди сім’ї або майну військовослужбовця;

інші виняткові обставини, коли особиста присутність військовослужбовця є необхідною.

Підтвердженням підстав є відповідні документи — свідоцтва про народження або смерть, медичні довідки, документи про надзвичайні події тощо. Якщо отримати документи заздалегідь неможливо, це зазначається в рапорті, і командир може ухвалити рішення без повного пакета підтверджень.

Тривалість відпустки та виплати

Під час воєнного стану тривалість відпустки за сімейними обставинами становить до 10 календарних днів. До цього строку не включається час на проїзд у межах України до місця відпочинку та назад — не більше двох діб в один бік. Таким чином, фактична відсутність військовослужбовця може становити до 14 діб.

Згідно із законодавством, на період такої відпустки за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення у повному обсязі, включно з усіма надбавками та виплатами.

Кількість таких відпусток протягом року не обмежується — вони можуть надаватися повторно за наявності підтверджених підстав.

Порядок оформлення відпустки

Міноборони визначає чіткий алгоритм отримання відпустки за сімейними обставинами.

Крок 1. Подання рапорту

Рапорт подається на ім’я командира військової частини, зокрема через застосунок «Армія+». У документі зазначаються вид і тривалість відпустки, підстави, місце перебування, час на дорогу та перелік доданих документів.

Крок 2. Додання підтвердних документів

До рапорту додаються наявні документи (свідоцтва, довідки тощо). Якщо їх неможливо отримати вчасно, це окремо фіксується в рапорті.

Крок 3. Розгляд рапорту командиром

Рішення ухвалюється індивідуально з урахуванням бойової обстановки та потреб підрозділу.

Крок 4. Оформлення наказу

У разі погодження видається наказ по військовій частині та відпускний квиток встановленого зразка.

Крок 5. Повернення до служби

Після завершення відпустки військовослужбовець зобов’язаний повернутися до місця служби у визначений строк. У разі непередбачених обставин, що перешкоджають поверненню, він має повідомити командира засобами зв’язку.

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