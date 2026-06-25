Отпуск военнослужащим по семейным обстоятельствам: когда он разрешается и сохраняются ли выплаты

Решение о предоставлении отпуска принимается командиром в индивидуальном порядке.

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Отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам — это предусмотренная законодательством возможность для военнослужащего временно покинуть место службы в случаях, когда его присутствие в семье необходимо. Несмотря на условия военного положения, государство гарантирует сохранение социальной защиты и выплат на период такого отпуска. Об этом сообщили в Минобороны.

Основания для предоставления отпуска

Законодательство не устанавливает исчерпывающего перечня семейных обстоятельств, при которых может быть предоставлен такой отпуск. Решение принимается командиром индивидуально с учетом конкретной ситуации.

Ориентировочно основаниями могут быть:

вступление в брак;

тяжелая болезнь или смерть супруги (супруга), родителей, детей, родных братьев или сестер, родителей супругов и других близких родственников;

пожар или другое стихийное бедствие, нанесшее ущерб семье или имуществу военнослужащего;

другие исключительные обстоятельства, когда личное присутствие военнослужащего является необходимым.

Подтверждением оснований являются соответствующие документы — свидетельства о рождении или смерти, медицинские справки, документы о чрезвычайных событиях и т. п. Если получить документы заранее невозможно, это указывается в рапорте, и командир может принять решение без полного пакета подтверждающих документов.

Продолжительность отпуска и выплаты

Во время военного положения продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам составляет до 10 календарных дней. В этот срок не входит время на переезд в пределах Украины до места отдыха и обратно — не более двух суток в одну сторону. Таким образом, фактическое отсутствие военнослужащего может составлять до 14 суток.

Согласно законодательству, на период такого отпуска военнослужащему сохраняется денежное довольствие в полном объеме, включая все надбавки и выплаты.

Количество таких отпусков в течение года не ограничивается — они могут предоставляться повторно при наличии подтвержденных оснований.

Порядок оформления отпуска

Минобороны определяет четкий алгоритм получения отпуска по семейным обстоятельствам.

Шаг 1. Подача рапорта

Рапорт подается на имя командира воинской части, в частности через приложение «Армия+». В документе указываются вид и продолжительность отпуска, основания, место пребывания, время в пути и перечень прилагаемых документов.

Шаг 2. Приложение подтверждающих документов

К рапорту прилагаются имеющиеся документы (свидетельства, справки и т. п.). Если их невозможно получить вовремя, это отдельно фиксируется в рапорте.

Шаг 3. Рассмотрение рапорта командиром

Решение принимается индивидуально с учётом боевой обстановки и потребностей подразделения.

Шаг 4. Оформление приказа

В случае одобрения выдается приказ по воинской части и отпускной билет установленного образца.

Шаг 5. Возвращение на службу

По окончании отпуска военнослужащий обязан вернуться к месту службы в установленный срок. В случае непредвиденных обстоятельств, препятствующих возвращению, он должен уведомить об этом командира по средствам связи.

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