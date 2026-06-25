Военная служба — не уважительная причина: Верховный Суд подтвердил отказ в возврате ипотечной квартиры из-за пропуска исковой давности

Верховный Суд отказал в возврате ипотечной квартиры, проданной на торгах, из-за пропуска исковой давности и не признал военную службу уважительной причиной.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел спор по делу № 607/23504/21 о возврате квартиры, которая была реализована через электронные торги в рамках исполнительного производства. Истец пытался оспорить продажу имущества и вернуть жильё, однако ключевым в деле стало соблюдение сроков обращения в суд и правовых оснований для отмены результатов торгов.

Истец пытался вернуть квартиру, проданную на торгах

Согласно материалам дела, в 2008 году истец заключил с банком договор кредитной линии и получил кредит в размере 45 500 долларов США. Для обеспечения обязательств он передал в ипотеку двухкомнатную квартиру в Тернополе. В 2010 году суд уже взыскал с заемщика задолженность по кредиту, после чего было открыто исполнительное производство. В рамках принудительного исполнения на квартиру был наложен арест.

Впоследствии имущество было реализовано через систему электронных торгов ГП «СЕТАМ», после чего право собственности сначала перешло к победителю торгов, который зарегистрировал его на себя. Затем квартира была перепродана другому лицу, ставшему конечным собственником.

После этого истец обратился в суд, считая, что продажа квартиры была незаконной. Он ссылался на действие моратория на принудительное взыскание имущества по валютным кредитам и утверждал, что жильё не могло быть реализовано на торгах. Истец указывал, что узнал о продаже с опозданием и не имел возможности своевременно оспорить действия исполнительной службы. Также он ссылался на прохождение военной службы как причину пропуска сроков обращения в суд.

В иске истец просил признать недействительными электронные торги, отменить акт государственного исполнителя, признать недействительным договор купли-продажи, отменить регистрацию права собственности за новыми владельцами и истребовать квартиру из чужого незаконного владения.

Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении иска

Тернопольский горрайонный суд, а затем и Тернопольский апелляционный суд отказали в удовлетворении иска. Суды пришли к выводу, что истец пропустил специальный срок для оспаривания результатов электронных торгов по продаже ипотечного имущества, установленный Законом Украины «Об ипотеке».

Не согласившись с решением, истец подал кассационную жалобу в Верховный Суд, в которой просил отменить решения предыдущих инстанций и принять новое — об удовлетворении иска.

Он утверждал, что суды неправильно применили нормы права и не учли выводы Верховного Суда по аналогичным делам.

Также истец настаивал, что срок обращения в суд не пропущен, поскольку в период действия моратория на принудительное взыскание валютной ипотеки (2014–2021 годы) реализация квартиры была запрещена. Дополнительно он ссылался на прохождение военной службы и участие в АТО как на уважительную причину пропуска срока.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что согласно статье 204 Гражданского кодекса Украины сделка считается правомерной, если её недействительность прямо не установлена законом или она не признана судом недействительной.

В соответствии с частями первой и третьей статьи 215 ГК Украины основанием недействительности сделки является несоблюдение требований закона на момент её совершения. Если недействительность прямо не установлена законом, но заинтересованное лицо оспаривает сделку по предусмотренным основаниям, она может быть признана судом недействительной.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отказе в иске из-за пропуска исковой давности, поскольку в деле было заявлено о её применении. Согласно статье 48 Закона Украины «Об ипотеке», участники ипотечных правоотношений имеют право в течение трёх месяцев с даты проведения торгов оспорить их результаты в суде по месту нахождения недвижимости.

Таким образом, в спорах о признании недействительными публичных торгов по реализации ипотечного имущества применяется специальная исковая давность, установленная указанной нормой.

Пропуск исковой давности, о котором заявлено стороной, является основанием для отказа в иске. Если суд признаёт причины пропуска уважительными, право может быть защищено — это предусмотрено частями 4 и 5 статьи 267 ГК Украины.

Уважительными причинами пропуска исковой давности являются обстоятельства, которые по объективным причинам, не зависящим от лица, исключали или существенно затрудняли своевременное обращение в суд.

По общему правилу течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило.

Верховный Суд отметил, что правило о начале течения исковой давности связано не только с фактическим знанием лица о нарушении прав, но и с объективной возможностью узнать об этих обстоятельствах. Такая возможность вытекает из общих принципов защиты гражданских прав и интересов (статьи 15, 16, 20 ГК Украины). Обязанность доказывания момента, когда лицо узнало о нарушении права, возлагается на истца.

Суд применяет исковую давность только тогда, когда установлено нарушение права или интереса истца. Если нарушения нет — в иске отказывают как необоснованном. Если право нарушено, но срок исковой давности пропущен и об этом заявлено стороной, суд отказывает в иске по этому основанию при отсутствии уважительных причин.

Исковая давность не восстанавливается после её истечения, однако согласно части пятой статьи 267 ГК Украины суд может защитить право, если признает причины пропуска уважительными. Доказывание этих причин также возлагается на истца.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

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