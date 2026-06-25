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Участники боевых действий освобождаются от уплаты судебного сбора независимо от статуса истца или ответчика — Верховный Суд

14:46, 25 июня 2026
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Участники боевых действий освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, связанным с защитой их социальных прав, независимо от процессуального статуса по делу.
Участники боевых действий освобождаются от уплаты судебного сбора независимо от статуса истца или ответчика — Верховный Суд
Коллаж: SUD.UA
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Льгота по уплате судебного сбора, предусмотренная для участников боевых действий, распространяется на таких лиц независимо от того, являются они истцами или ответчиками по делу. Возложение обязанности по уплате судебного сбора на участника боевых действий только на основании его процессуального статуса ответчика является неправильным применением п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе».

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Такие выводы сделал Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела № 752/3051/25

Общество, осуществляющее управление и обслуживание многоквартирного дома, обратилось в суд с иском к потребителю жилищно-коммунальных услуг о взыскании задолженности за предоставленные услуги, инфляционных потерь и трех процентов годовых.

Суд первой инстанции иск удовлетворил.

Ответчик, который имеет статус участника боевых действий, подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. В жалобе он просил освободить его от уплаты судебного сбора, ссылаясь на льготы, гарантированные ему законом.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об освобождении его от уплаты судебного сбора и вернул жалобу после того, как заявитель не устранил недостатки апелляционной жалобы относительно уплаты судебного сбора. Суд мотивировал это тем, что дело о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги не касается защиты прав участника боевых действий, а сам заявитель является ответчиком, а не истцом, и самостоятельно за защитой своих прав в суд не обращался.

ОП КГС ВС отменила определение апелляционного суда и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, сделав такие правовые выводы.

Выводы Верховного Суда

По содержанию п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» от уплаты судебного сбора во время рассмотрения дела во всех судебных инстанциях освобождаются участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав.

Законодатель, формулируя в п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» правовую норму – правило поведения для суда, использовал разграничение статуса участников дела, не указав в ней слово «истец», как в других нормах этого Закона. Именно таким образом определяется прием законодательной техники с целью выяснения действительного содержания сформулированной правовой нормы.

По общему правилу, если правовая норма предоставляет какое-либо право или гарантию лицам частного права, содержание такой нормы должно толковаться либо буквально, либо расширенно, однако не может толковаться суженно. Правоприменительный орган не может путем суженного толкования уменьшать объем предоставленных законодателем прав или гарантий.

В ст. 22 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусмотрено, что лица, на которых распространяется действие этого нормативного акта, получают бесплатную правовую помощь по вопросам, связанным с их социальной защитой, а также освобождаются от судебных расходов, связанных с рассмотрением таких вопросов.

ОП КГС ВС указала, что системное толкование п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» в сочетании со ст. 22 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» свидетельствует о том, что законодатель не связывает уплату / освобождение от уплаты судебного сбора участников боевых действий в случае защиты ими вопросов, связанных с их социальной защитой, с тем, имеют они статус истца или ответчика по делу.

С учетом изложенного ОП КГС ВС сделала вывод, что апелляционный суд, признавая апелляционную жалобу ответчика неподанной на основании неуплаты им судебного сбора за решение суда, которым с него, как с участника боевых действий, взыскана задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, поскольку он является ответчиком, а не истцом по делу, допустил суженное толкование п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе», что является неправильным.

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Верховный Суд судебный сбор военные ветераны судебная практика военнослужащие УБД

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