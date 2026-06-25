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До 240 часов общественных работ или ограничение свободы: что грозит должникам по алиментам

19:25, 25 июня 2026
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Закон предусматривает не только штрафы и ограничения, но и уголовное наказание.
До 240 часов общественных работ или ограничение свободы: что грозит должникам по алиментам
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Обеспечение благополучия ребенка является одной из главных обязанностей родителей. Законодательство Украины предусматривает ответственность для тех, кто уклоняется от выполнения обязанности по содержанию детей.

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В Министерстве юстиции отмечают, что в случае возникновения задолженности к должнику могут быть применены гражданская, административная или уголовная ответственность. Неуплата алиментов считается серьезным правонарушением, за которое предусмотрена система санкций — от финансовых взысканий и ограничений до уголовного наказания.

В соответствии с частью 11 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», если общая сумма задолженности по уплате алиментов превышает размер платежей за три месяца, государственный или частный исполнитель разъясняет взыскателю право обратиться в органы досудебного расследования с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

Статья 164 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, а также за злостное уклонение родителей от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, находящихся на их иждивении.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде общественных работ на срок от 80 до 120 часов, пробационного надзора или ограничения свободы на срок до двух лет.

Если лицо уже было судимо за аналогичное правонарушение, наказание может составлять от 120 до 240 часов общественных работ, пробационный надзор сроком от двух до трех лет или ограничение свободы на срок от двух до трех лет.

В примечании к статье 164 Уголовного кодекса указано, что злостным уклонением от уплаты алиментов считаются любые действия должника, направленные на неисполнение решения суда. Среди них — сокрытие доходов, смена места жительства без уведомления государственного или частного исполнителя, смена места работы без уведомления исполнителя, а также другие действия, которые привели к возникновению задолженности в размере не менее трехмесячных выплат.

В то же время уголовное производство по статье 164 УК Украины осуществляется в форме частного обвинения. Это означает, что следователь, дознаватель или прокурор могут возбудить производство только на основании заявления потерпевшего.

Для возбуждения уголовного производства лицо, права которого нарушены, должно обратиться в органы Национальной полиции с заявлением или сообщением о совершении уголовного правонарушения.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что защита права ребенка на надлежащее материальное обеспечение является одним из приоритетов государства, а уклонение от уплаты алиментов может повлечь за собой для должника не только финансовые и административные, но и уголовно-правовые последствия.

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долг дети алименты Министерство юстиции Украины

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