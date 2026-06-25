До 240 годин громадських робіт або обмеження волі: що загрожує боржникам по аліментах

Закон передбачає не лише штрафи та обмеження, а й кримінальне покарання.

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Забезпечення добробуту дитини є одним із головних обов’язків батьків. Законодавство України передбачає відповідальність для тих, хто ухиляється від виконання обов’язку щодо утримання дітей.

У Міністерстві юстиції зазначають, що у разі виникнення заборгованості до боржника можуть бути застосовані цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність. Несплата аліментів вважається серйозним правопорушенням, за яке передбачена система санкцій — від фінансових стягнень і обмежень до кримінального покарання.

Відповідно до частини 11 статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», якщо загальна сума заборгованості зі сплати аліментів перевищує розмір платежів за три місяці, державний або приватний виконавець роз’яснює стягувачу право звернутися до органів досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 164 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, а також за злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, які перебувають на їх утриманні.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді громадських робіт на строк від 80 до 120 годин, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до двох років.

Якщо особа вже була судима за аналогічне правопорушення, покарання може становити від 120 до 240 годин громадських робіт, пробаційний нагляд строком від двох до трьох років або обмеження волі на строк від двох до трьох років.

У примітці до статті 164 Кримінального кодексу зазначено, що злісним ухиленням від сплати аліментів вважаються будь-які дії боржника, спрямовані на невиконання рішення суду. Серед них — приховування доходів, зміна місця проживання без повідомлення державного чи приватного виконавця, зміна місця роботи без повідомлення виконавця, а також інші дії, які призвели до виникнення заборгованості у розмірі не менше тримісячних виплат.

Водночас кримінальне провадження за статтею 164 КК України здійснюється у формі приватного обвинувачення. Це означає, що слідчий, дізнавач або прокурор можуть розпочати провадження лише на підставі заяви потерпілої особи.

Для початку кримінального провадження особа, права якої порушено, повинна звернутися до органів Національної поліції із заявою або повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

У Міністерстві юстиції наголошують, що захист права дитини на належне матеріальне забезпечення є одним із пріоритетів держави, а ухилення від сплати аліментів може спричинити для боржника не лише фінансові та адміністративні, а й кримінально-правові наслідки.

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