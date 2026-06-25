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Чи має право бабуся отримати відпустку у зв’язку з народженням дитини

19:43, 25 червня 2026
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Бабуся чи дідусь мають право на таку відпустку лише за двох умов.
Чи має право бабуся отримати відпустку у зв’язку з народженням дитини
Фото: dsp.gov.ua
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Закон передбачає одноразову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів у зв’язку з народженням дитини. Про це нагадали у Держпраці.

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Нею можуть скористатися:

- чоловік, дружина якого народила дитину;

- батько дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю, але проживає з нею однією сім’єю;

- бабуся, дідусь або інший повнолітній родич, який фактично доглядає за дитиною, якщо її виховує одинока мати або одинокий батько.

Отже, бабуся чи дідусь мають право на таку відпустку лише за двох умов:

  • вони фактично здійснюють догляд за дитиною;
  • дитина виховується одинокою матір’ю або одиноким батьком.

Відпустка надається на підставі заяви працівника та документів, які підтверджують право на її отримання.

Скористатися нею потрібно не пізніше ніж протягом 3 місяців з дня народження дитини.

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Держпраці відпустка

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