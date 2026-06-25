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Имеет ли бабушка право на отпуск в связи с рождением ребенка

19:43, 25 июня 2026
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Бабушка или дедушка имеют право на такой отпуск только при двух условиях.
Имеет ли бабушка право на отпуск в связи с рождением ребенка
Фото: dsp.gov.ua
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Закон предусматривает единовременный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в связи с рождением ребенка. Об этом напомнили в Гоструда.

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Им могут воспользоваться:

  • муж, жена которого родила ребенка;
  • отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, но проживает с ней одной семьей;
  • бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник, который фактически ухаживает за ребенком, если его воспитывает одинокая мать или одинокий отец.

Таким образом, бабушка или дедушка имеют право на такой отпуск только при двух условиях:

  • они фактически осуществляют уход за ребенком;
  • ребенок воспитывается одинокой матерью или одиноким отцом.

Отпуск предоставляется на основании заявления работника и документов, подтверждающих право на его получение.

Воспользоваться им необходимо не позднее чем в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка.

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Гоструда отпуск

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