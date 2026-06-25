«Пустая» декларация и карточки физлиц: мифы об упрощенной системе, которые стоят ФЛП денег

Разбираем основные причины штрафов, нормы законодательства, судебную практику и советы, как избежать проблем с налоговой.

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Физическое лицо-предприниматель остается одной из самых популярных форм ведения бизнеса в Украине. Упрощенная система налогообложения позволяет работать с минимальной налоговой нагрузкой и упрощенным учетом, однако она не освобождает от обязанности соблюдать законодательные требования. Именно по пренебрежению базовыми правилами предприниматели чаще всего получают штрафы, теряют право на упрощенную систему или становятся участниками налоговых споров.

По данным налоговых консультантов, большинство санкций налагаются не из-за сложных схем уклонения от налогообложения, а из-за обычной невнимательности: пропущенные сроки уплаты налогов, ошибки в отчетности, отсутствие документов или нарушение трудового законодательства. «Судебно-юридическая газета» разобралась, какие ошибки ФЛП допускают чаще всего и как избежать финансовых потерь.

Ошибка №1. Несвоевременная уплата налогов и ЕСВ

Одной из распространенных причин штрафов остается несвоевременная уплата обязательных платежей. Для предпринимателей это прежде всего: единый налог, военный сбор, единый социальный вклад, налоговые обязательства, возникающие при переходе на другую систему налогообложения. Порядок уплаты единого налога и сроки его внесения определены статьей 295 Налогового кодекса Украины. Плательщики единого налога обязаны соблюдать установленные сроки независимо от того, помнят ли они о дате платежа и получили ли напоминания от налоговой.

Часто предприниматели ошибочно полагают, что при отсутствии дохода платить взносы не нужно. Однако законодательство не всегда увязывает налоговую обязанность с фактическим получением прибыли.

Что угрожает ФЛП. Даже незначительная просрочка может привести к: начислению пени; применение штрафных санкций; возникновение налогового долга; проблем с закрытием ФЛП или получением справок об отсутствии задолженности.

Как избежать проблем. Юристы советуют регулярно проверять информацию через:

Электронный кабинет налогоплательщика

Государственная налоговая служба Украины.

Ошибка №2. Утрата контроля за лимитом дохода

Упрощенная система налогообложения регулируется главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины. Закон устанавливает требования к плательщикам единого налога и ограничения объема дохода для каждой группы.

На практике предприниматели нередко теряют контроль над своими оборотами, особенно если работают с несколькими банковскими счетами, получают платежи от иностранных заказчиков, используют различные платежные сервисы, ведут деятельность одновременно по нескольким направлениям. Когда превышение лимита проявляется уже после завершения отчетного периода, последствия могут быть достаточно ощутимы.

Последствия превышения лимита. Предприниматель рискует перейти на другую группу плательщиков единого налога, уплатить повышенную ставку налога, потерять право на упрощенную систему налогообложения. Для многих небольших бизнесов это означает резкое увеличение налогового бремени и дополнительные расходы на бухгалтерское сопровождение.

Практический совет. Специалисты рекомендуют ежемесячно анализировать объем дохода и вести отдельный финансовый учет, даже если закон не требует полноценной бухгалтерии.

Ошибка №3. Работа с незарегистрированными КВЭДами

Еще одна распространенная проблема – несоответствие фактической деятельности предпринимателя зарегистрированным видам деятельности. Часто ФЛП начинает продавать новые товары, предоставлять дополнительные услуги, работать с новыми клиентскими сегментами, но забывает внести изменения в регистрационные данные. В то же время, Налоговый кодекс содержит перечень видов деятельности, которые вообще не позволяют применять упрощенную систему налогообложения. Требования к плательщикам единого налога определены статьей 291 НК Украины.

Чем это небезопасно. Налоговая может сделать вывод, что ФЛП безосновательно воспользовался упрощенной системой. В результате возможны: аннулирование статуса плательщика единого налога; доначисление налоговых платежей; штрафы и пеня. Что следует сделать. Юристы рекомендуют не реже одного раза в год проверять актуальность КВЭДов и соответствие фактической деятельности сведениям в государственном реестре.

Ошибка №4. Неоформленные работники и скрытые трудовые отношения

Многие предприниматели работают с фрилансерами, менеджерами по продажам, администраторами или помощниками без надлежащего документального оформления. Однако статья 24 Кодекса законов о труде Украины прямо запрещает допуск работника на работу без заключения трудового договора. Отношения оцениваются не только по названию договора, но и по фактическому содержанию. Если человек работает по графику, выполняет постоянные функции и подчиняется работодателю, контролирующие органы могут признать такие отношения трудовыми.

Что грозит предпринимателю. При проверке возможны: значительные финансовые санкции, доначисление налогов, проверки Гоструда, судебные споры.

По делу №240/7766/23 Верховный Суд рассматривал спор по применению ответов ответственности идальности за фактический допуск работника на работу без надлежащего оформления трудовых отношений. Суд подробно проанализировал критерии отграничения трудовых отношений от гражданско-правовых договоров.

Ошибка №5. Отсутствие первичных документов и надлежащего учета

Часть предпринимателей до сих пор убеждена, что упрощенная система налогообложения означает отсутствие необходимости вести документооборот. На самом деле, это одна из самых опасных ошибок. Статья 296 Налогового кодекса Украины устанавливает правила ведения учета и отчетности плательщиками единого налога. В ходе проверки предприниматель должен быть готов подтвердить: происхождение средств, законность хозяйственных операций, факт предоставления услуг, получение оплаты. Особое значение имеют: договоры, акты выполненных работ, банковские выписки, инвойсы, товарные накладные.

Отдельный риск – РРО и ПРРО. В последние годы все больше штрафов связано именно с нарушением правил использования регистраторов расчетных операций. Порядок применения РРО определяет Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Непроведение расчетной операции через РРО или несвоевременная фискализация может стать основанием для значительных штрафных санкций.

Большинство штрафов для ФЛП возникает не из-за сложных налоговых схем или умышленного нарушения закона. Чаще всего проблемы влекут за собой обычную невнимательность, отсутствие системного контроля и нежелание следить за изменениями законодательства.

Ошибка №6. Непредставление декларации из-за отсутствия дохода

Многие предприниматели ошибочно полагают, что если в течение квартала или года они не получали доход, то и подавать декларацию не нужно. На самом деле, отсутствие прибыли не освобождает от обязанности отчитываться перед налоговыми органами. За неподачу или несвоевременную подачу декларации предусмотрены штрафные санкции. За первое нарушение штраф может составить 340 грн., а за повторное в течение года – 1020 грн.

На что обратить внимание. Особенно часто такая ошибка встречается среди ФЛПов:

временно приостановили деятельность;

работают сезонно;

готовятся к закрытию бизнеса;

не получали платежи в течение отчетного периода.

Ошибка №7. Получение доходов на личную банковскую карту

Еще один риск, который в последнее время активно обсуждается среди предпринимателей – использование личных счетов для получения доходов от предпринимательской деятельности. Если предприниматель систематически получает оплату за товары или услуги на обычную карту физического лица, налоговая может подвергнуть сомнению надлежащее декларирование таких доходов.

Чем это чревато. Среди возможных последствий:

доначисление налогов;

финансовые санкции;

необходимость доказывать предпринимательское происхождение средств;

дополнительные вопросы при налоговых проверках.

Ошибка №8. Неправильное закрытие ФЛП

Многие предприниматели считают, что закрытие ФЛП завершается после подачи заявления государственному регистратору или через «Дію». На самом деле, после прекращения деятельности остаются налоговые обязанности: подать ликвидационную отчетность, проверить отсутствие долгов, закрыть вопросы по ЕСВ, хранить документы в течение установленных сроков.

Из-за пропуска этих процедур предприниматели нередко узнают штрафы уже после того, как считают бизнес закрытым.

Самая дорогая ошибка для ФЛП в 2026 году

По данным экспертов, самые большие финансовые санкции сегодня связаны с нарушениями правил использования РРО и ПРРО. За отдельные нарушения штраф может составлять 100% стоимости товаров или услуг, реализуемых с нарушением, а за повторное – 150%.

Судебная практика свидетельствует: обжаловать штраф иногда возможно, но значительно дешевле предотвратить нарушение, чем потом отстаивать свою позицию в суде. Поэтому регулярный контроль собственной отчетности, надлежащее оформление документов и своевременная консультация с бухгалтером или юристом остаются наилучшей инвестицией в безопасность бизнеса.

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