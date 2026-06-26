Работника вынудили уволиться во время оккупации Крыма: БП ВС восстановила его на работе после решения ЕСПЧ

Решение ЕСПЧ о нарушении принципа правовой определённости стало основанием для частичной отмены постановления Верховного Суда Украины и восстановления в силе судебных решений о незаконности увольнения работника.

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Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 10 июня 2026 года по делу № 205/3280/14-ц рассмотрела заявление о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам после принятия Европейским судом по правам человека решения по делу «Ващенко и Третьяк против Украины».

Суд решал вопрос о последствиях установления ЕСПЧ нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции и статьи 1 Первого протокола к Конвенции в связи с отменой окончательных национальных судебных решений.

Обстоятельства дела

Истец работал заместителем председателя правления по экономике и инвестициям Публичного акционерного общества (ПАО). После начала оккупации Автономной Республики Крым в марте 2014 года предприятие было захвачено лицами, назначенными оккупационной властью.

По утверждению истца, под психологическим давлением и в присутствии вооружённых лиц он написал заявление об увольнении по соглашению сторон. Приказ об увольнении был подписан лицом, которое, по мнению истца, не имело полномочий действовать от имени общества в соответствии с законодательством Украины.

Суд первой инстанции признал приказ незаконным, восстановил истца на работе, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула, задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда. Апелляционный суд и Высший специализированный суд Украины оставили эти решения без изменений.

Однако в 2017 году Верховный Суд Украины пересмотрел дело и отменил решения в части восстановления на работе, взыскания среднего заработка и морального вреда, исходя из того, что приказ об увольнении был издан лицом, назначенным оккупационной властью, а потому не порождал правовых последствий для украинского работодателя.

После этого ЕСПЧ по делу «Ващенко и Третьяк против Украины» установил, что такой пересмотр окончательных судебных решений нарушил принцип правовой определённости, гарантированный статьёй 6 Конвенции.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что если ЕСПЧ признаёт факт нарушения Конвенции или протоколов к ней, а внутреннее право государства, являвшегося стороной дела, предусматривает лишь частичную компенсацию, ЕСПЧ при необходимости предоставляет потерпевшей стороне справедливую сатисфакцию (статья 41 Конвенции).

Применение принципа restitutio in integrum возможно путём повторного рассмотрения дела, включая возобновление производства по нему, в случае принятия Украиной мер индивидуального характера во исполнение решения ЕСПЧ по делу, в котором она является стороной.

Следовательно, в решении ЕСПЧ может прямо указываться на необходимость принятия государством дополнительных мер индивидуального характера либо из самого решения ЕСПЧ может следовать необходимость восстановления, насколько это возможно, прежнего юридического состояния, существовавшего до нарушения Конвенции, посредством повторного рассмотрения дела судом, включая возобновление производства.

БП ВС отметила, что рассмотрение данного дела по заявлению о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам осуществляется в пределах доводов и требований такого заявления, которые должны соответствовать выводам ЕСПЧ в соответствующем решении.

Нарушение, установленное ЕСПЧ в решении от 12 марта 2026 года по делу «Ващенко и Третьяк против Украины», заключается не в недостаточном исследовании обстоятельств дела национальными судами и не в неправильном применении норм материального права судами первой, апелляционной или кассационной инстанций, а в самом факте отмены Верховным Судом Украины окончательных и обязательных судебных решений на основании судебной практики, сформировавшейся уже после их принятия.

Суд также подчеркнул, что само существование окончательных и обязательных судебных решений трёх судебных инстанций, вынесенных в пользу заявителя, и является тем юридическим состоянием, которое подлежит восстановлению для исполнения решения ЕСПЧ.

Вместе с тем по данному делу негативные последствия постановления Верховного Суда Украины для заявителя заключались в отмене окончательных и обязательных судебных решений об отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. БП ВС отметила, что эти последствия неоднородны по своей правовой природе.

Следовательно, надлежащим способом исполнения решения ЕСПЧ является отмена постановления Верховного Суда Украины лишь в части, касающейся отмены приказа об увольнении и восстановления заявителя в должности, при одновременном сохранении без изменений постановления в части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

БП ВС пояснила, что довод акционерного общества о том, что решение ЕСПЧ не содержит прямого указания на необходимость пересмотра решений национальных судов, не исключает такого пересмотра, поскольку восстановление прежнего юридического состояния лица может осуществляться путём повторного рассмотрения дела и тогда, когда необходимость такого восстановления следует из самого решения ЕСПЧ.

Оценив содержание решения ЕСПЧ от 12 марта 2026 года по делу «Ващенко и Третьяк против Украины» и характер негативных последствий для заявителя, Суд пришёл к выводу о необходимости такого восстановления именно в той части, в которой постановление Верховного Суда Украины отменяется настоящим постановлением.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что с учётом присуждения ЕСПЧ заявителю денежной компенсации, эквивалентной суммам, ранее присуждённым национальными судами и отменённым постановлением Верховного Суда Украины, отмена этого постановления в полном объёме привела бы к двойному возмещению.

Поэтому постановление Верховного Суда Украины от 12 апреля 2017 года подлежит отмене только в части отмены приказа об увольнении работника и его восстановления в должности, то есть в той части, в которой нарушение прав заявителя не может быть компенсировано исключительно денежной выплатой.

Далее Большая Палата определила процессуальные последствия такого вывода и решила, что отмена постановления Верховного Суда Украины в соответствующей части обусловливает необходимость разрешить по существу заявление общества. БП ВС рассмотрела его как суд кассационной инстанции с учётом выводов ЕСПЧ и отказала в его удовлетворении в соответствующей части.

Суд указал, что такой процессуальный механизм обеспечивает восстановление юридического положения заявителя в той части, в которой нарушение его прав не может быть компенсировано ЕСПЧ исключительно в денежной форме, и одновременно обеспечивает соблюдение принципа недопустимости двойного возмещения за одно и то же нарушение.

По результатам пересмотра Большая Палата частично удовлетворила заявление истца, отменила постановление Верховного Суда Украины лишь в части выводов о законности увольнения и восстановления на работе, а решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций 2015 года в этой части оставила без изменений. При этом остальные выводы постановления Верховного Суда Украины сохранены в силе.

Таким образом, БП ВС пришла к выводу, что после установления ЕСПЧ нарушения принципа правовой определённости необходимо восстановить нарушенные права заявителя, однако только в том объёме, который не приводит к двойной компенсации.

Суд восстановил действие решений о незаконности увольнения и восстановлении работника в должности, оставив без изменений другую часть постановления Верховного Суда Украины, поскольку соответствующее имущественное возмещение уже было присуждено ЕСПЧ.

Дополнительно читайте другую важную позицию БП ВС: новое судебное рассмотрение как способ реализации restitutio in integrum.

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