В Каменском 7-летнего мальчика нашли прикованным цепью к батарее — мать подозревают в жестоком обращении
В городе Каменском Днепропетровской области правоохранители расследуют случай жестокого обращения с ребенком. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
Инцидент был выявлен во время плановой проверки условий проживания семьи, которую проводили сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей.
По данным следствия, 38-летняя местная жительница привязала своего 7-летнего сына металлической цепью к батарее. Сам мальчик сообщил, что находился в таком состоянии с предыдущего дня.
Как отмечается, семья находится на учете службы по делам детей с 2025 года как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за злоупотребление алкоголем. Отец ребенка не участвует в воспитании и не поддерживает контактов с семьей.
Под процессуальным руководством Каменской окружной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту истязания (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).
Мальчика изъяли из опасных условий проживания и поместили в центр социально-психологической реабилитации. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.