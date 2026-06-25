В Каменском 7-летнего мальчика нашли прикованным цепью к батарее — мать подозревают в жестоком обращении

В ходе проверки условий проживания семьи правоохранители обнаружили малолетнего ребенка, которого, по предварительным данным, мать привязала металлической цепью к батарее.

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В городе Каменском Днепропетровской области правоохранители расследуют случай жестокого обращения с ребенком. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Инцидент был выявлен во время плановой проверки условий проживания семьи, которую проводили сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей.

По данным следствия, 38-летняя местная жительница привязала своего 7-летнего сына металлической цепью к батарее. Сам мальчик сообщил, что находился в таком состоянии с предыдущего дня.

Как отмечается, семья находится на учете службы по делам детей с 2025 года как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за злоупотребление алкоголем. Отец ребенка не участвует в воспитании и не поддерживает контактов с семьей.

Под процессуальным руководством Каменской окружной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту истязания (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Мальчика изъяли из опасных условий проживания и поместили в центр социально-психологической реабилитации. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

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