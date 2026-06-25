У Кам’янському 7-річного хлопчика знайшли прикутим ланцюгом до батареї – матір підозрюють у жорстокому поводженні

Під час перевірки умов проживання сім’ї правоохоронці виявили малолітнього, якого, за попередніми даними, мати прив’язала металевим ланцюгом до батареї.

Фото ілюстративне

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У місті Кам’янське Дніпропетровської області правоохоронці розслідують випадок жорстокого поводження з дитиною. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Інцидент був виявлений під час планової перевірки умов проживання сім’ї, яку проводили працівники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей.

За даними слідства, 38-річна місцева жителька прив’язала свого 7-річного сина металевим ланцюгом до батареї. Сам хлопчик повідомив, що перебував у такому стані з попередньої доби.

Як зазначається, родина перебуває на обліку служби у справах дітей з 2025 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності через зловживання алкоголем. Батько дитини участі у вихованні не бере та з родиною не контактує.

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Хлопчика вилучено з небезпечних умов проживання та влаштовано до центру соціально-психологічної реабілітації. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

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