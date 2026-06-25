Наследование за границей в соответствии с украинским законодательством: что нужно знать

Документы, удостоверенные иностранным нотариусом, требуют надлежащего подтверждения для использования в Украине.

Фото: radako.com.ua

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Право на наследование сохраняется за лицом даже в случае его пребывания за пределами Украины и невозможности личного обращения к нотариусу на территории нашей страны. В таких условиях законодательство предусматривает возможность дистанционного оформления заявления о принятии наследства. Об этом сообщает Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Оформление соответствующего заявления осуществляется через нотариуса или другое уполномоченное должностное лицо государства пребывания, а также может быть проведено в консульском учреждении Украины. Документы, удостоверенные иностранным нотариусом, требуют надлежащего подтверждения для использования в Украине. В зависимости от международных договоров между государствами это может быть апостиль или консульская легализация.

Дополнительным обязательным требованием является перевод документов на украинский язык. Он выполняется переводчиком с нотариальным удостоверением его подписи либо непосредственно нотариусом при условии владения соответствующим языком, что обеспечивает юридическую силу поданных документов.

Обращение в консульское учреждение Украины для оформления заявления о принятии наследства является оптимальным решением для лиц, находящихся в иностранном государстве. В таком случае документ сразу составляется на украинском языке, что устраняет необходимость его апостилирования или консульской легализации, а также последующего перевода и удостоверения его верности.

Также возможно подать заявление непосредственно нотариусу в Украине по последнему месту жительства наследодателя. На основании такого обращения нотариус открывает наследственное дело.

Отдельно следует учитывать, что заявление может быть подано и в упрощенном порядке — по почте или в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. В этом случае нотариус принимает документ, открывает наследственное дело и уведомляет наследника о необходимости дальнейшего надлежащего оформления заявления, подлинность подписи на котором должна быть удостоверена нотариусом, либо о необходимости личной явки для завершения процедуры оформления наследственных прав.

Все действия, связанные с принятием наследства, необходимо совершить в пределах шестимесячного срока, который исчисляется со дня открытия наследства (дня смерти лица). При этом важно учитывать, что датой подачи заявления считается день его отправки по почте, независимо от фактического времени поступления к нотариусу.

Оформление принятия наследства через представителя по доверенности законодательством не допускается, такое действие должно быть совершено исключительно лично наследником.

Отдельную правовую категорию составляют наследники, которые на момент открытия наследства постоянно проживали вместе с умершим, а также малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица или лица с ограниченной дееспособностью. Они считаются принявшими наследство автоматически, без подачи отдельного заявления. В таких случаях основанием для открытия наследственного дела может быть заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

После истечения установленного срока, независимо от оснований наследования (по закону или по завещанию), наследник, принявший наследство, приобретает право на получение свидетельства о праве на наследство. Для оформления этого документа необходимо обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

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