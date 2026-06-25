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В Киеве действуют аварийные отключения света из-за технологического нарушения на энергообъекте — «Укрэнерго»

11:22, 25 июня 2026
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Отключения касаются всех категорий потребителей.
В Киеве действуют аварийные отключения света из-за технологического нарушения на энергообъекте — «Укрэнерго»
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Еще утром в ДТЭК сообщили о введении экстренных отключений света на левом берегу Киева, в настоящее время в Киеве частично введены аварийные отключения электроэнергии для всех категорий потребителей и на правом берегу.

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По данным НЭК «Укрэнерго», причиной ограничений стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов.

В «Укрэнерго» отметили, что аварийно-восстановительные работы уже начаты. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в строй и стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

Ограничения планируется отменить сразу после восстановления стабильной работы сети. Граждан призывают следить за обновлениями на официальных страницах оператора системы распределения.

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Киев энергетика электроэнергия свет

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