Повторная постановка на воинский учет лица, исключенного по предельному возрасту: позиция Верховного Суда

КАС ВС отметил, что изменения в законодательство о предельном возрасте пребывания военнообязанных в запасе распространяются на лиц, которые на момент вступления таких изменений в силу не достигли нового предельного возраста, независимо от факта их предыдущего исключения с воинского учета.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КАС ВС рассмотрел дело о признании противоправными действий ТЦКСП по постановке истца на воинский учет и об обязательстве исключить его с воинского учета, пишет 5ААС.

Ключевой вопрос — правомерность действий ответчика по постановке истца на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов как лица, которое ранее было исключено с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе.

По воинской обязанности граждане Украины подразделяются на следующие категории:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие — лица, проходящие военную службу;

военнообязанные — лица, пребывающие в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Пункт 2 части первой статьи 37 Закона № 2232-XII разграничивает «снятие» и «исключение» с воинского учета, которые имеют различные основания и последствия. Однако исключение лица с учета не означает невозможности его повторной постановки на такой учет.

Изменения в статью 28 Закона Украины № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Закон № 2232-XII), которыми предельный возраст пребывания в запасе увеличен до 60 лет, имеют общий характер и распространяются на всех лиц, не достигших такого возраста, независимо от их предыдущего статуса. Таким образом, правовой статус лица определяется не только фактом предыдущего исключения, но и действующим на момент возникновения спорных правоотношений законодательством.

Вместе с тем положения статьи 28 Закона № 2232-XII о том, что предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе и в военном резерве, изменений не претерпели.

Следовательно, изменения в законодательство относительно предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе распространяются на лиц, которые на момент вступления таких изменений в силу не достигли нового предельного возраста, независимо от факта их предыдущего исключения с воинского учета. В связи с повышением предельного возраста пребывания в запасе до 60 лет такие лица считаются восстановленными в запасе и подлежат воинскому учету.

КАС ВС пришел к выводу, что с момента вступления в силу указанных изменений в законодательство истец подпадает под их действие как лицо, не достигшее установленного законом предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных второго разряда. Таким образом, в связи с увеличением предельного возраста пребывания в запасе истец был автоматически восстановлен в запасе независимо от того, состоял ли он на воинском учете, поскольку не достиг 60-летнего возраста, то есть должен, согласно действующему законодательству, состоять на воинском учете военнообязанных.

Следовательно, поскольку истец не достиг 60-летнего возраста, он считается пребывающим в запасе, а потому ответчик правомерно поставил его на воинский учет. Кроме того, в спорных правоотношениях отсутствуют основания утверждать о наличии обратного действия закона или иного нормативно-правового акта во времени, поскольку спорные между сторонами по данному делу правоотношения возникли в 2024 году, то есть после внесения соответствующих изменений в Закон № 2232-XII.

С постановлением КАС ВС от 09.04.2026 по делу № 280/6524/24 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.