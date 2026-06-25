Повторне взяття на військовий облік особи, виключеної за граничним віком: позиція Верховного Суду

КАС ВС зазначив, що зміни до законодавства щодо граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі поширюються на осіб, які на момент набрання такими змінами чинності не досягли нового граничного віку, незалежно від факту їх попереднього виключення з військового обліку.

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КАС ВС розглянув справу про визнання протиправними дій ТЦКСП щодо взяття позивача на військовий облік та зобов’язання виключити його з військового обліку.

Ключове питання - правомірність дій відповідача щодо взяття позивача на ВО призовників, військовозобов`язаних та резервістів, як особу, яка раніше була виключена з ВО, у зв`язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, зазначає 5ААС.

Щодо військового обов`язку громадяни України поділяються на такі категорії:

допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

військовозобов`язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Пункт 2 частини першої статті 37 Закону № 2232-XII розмежовує «зняття» та «виключення» з ВО, які мають різні підстави та наслідки. Проте виключення особи з обліку не означає неможливості її повторного взяття на такий облік.

Зміни до статті 28 Закону України № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон № 2232-XII), якими збільшено граничний вік перебування у запасі до 60 років, мають загальний характер та поширюються на всіх осіб, які не досягли такого віку, незалежно від їх попереднього статусу. Таким чином, правовий статус особи визначається не лише фактом попереднього виключення, а й чинним на момент виникнення спірних правовідносин законодавством.

Натомість приписи статті 28 Закону № 2232-XII про те, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві, змін не зазнали.

Отже, зміни до законодавства щодо граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі поширюються на осіб, які на момент набрання такими змінами чинності не досягли нового граничного віку, незалежно від факту їх попереднього виключення з військового обліку. У зв’язку з підвищенням граничного віку перебування в запасі до 60 років такі особи вважаються поновленими у запасі та підлягають військовому обліку.

КАС ВС дійшов висновку, що з набранням чинності указаних змін до законодавства позивач є таким, що підпадає під його дію як особа, яка не досягла встановленого законом граничного віку перебування у запасі військовозобов’язаних другого розряду. Таким чином, у зв’язку із продовженням граничного віку перебування в запасі позивача було автоматично поновлено в запасі, незалежно від того чи перебував він на ВО, оскільки позивач не досягнув 60-річного віку, тобто повинен, згідно з чинним законодавством, перебувати на ВО військовозобов’язаних.

Отже, оскільки позивач не досяг 60-річного віку, він вважається таким, що перебуває у запасі, а тому відповідач правомірно взяв його на військовий облік. Окрім того, у спірних правовідносинах відсутні підстави стверджувати про наявність зворотної дії закону або іншого нормативно-правового акту в часі, оскільки спірні між сторонами у цій справі правовідносини виникли у 2024 році, тобто після внесення відповідних змін до Закону № 2232-XII.

З постановою КАС ВС від 09.04.2026 по справі № 280/6524/24 можна ознайомитись за посиланням.

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