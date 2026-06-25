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У Києві діють аварійні відключення світла через технологічне порушення на енергооб’єкті – Укренерго

11:22, 25 червня 2026
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Відключення стосуються всіх категорій споживачів.
У Києві діють аварійні відключення світла через технологічне порушення на енергооб’єкті – Укренерго
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Ще зранку у ДТЕК повідомили про запровадження екстрених відключень світла на лівому березі Києва, наразі у Києві частково запроваджено аварійні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів і на правому березі.

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За даними НЕК «Укренерго», причиною обмежень стало технологічне порушення на одному з енергооб’єктів.

В «Укренерго» зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи та стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

Обмеження планують скасувати одразу після відновлення стабільної роботи мережі. Громадян закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу.

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Київ енергетика електроенергія світло

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