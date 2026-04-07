Новое судебное рассмотрение как способ реализации restitutio in integrum: позиция БП ВС

БП ВС указала, что устранение нарушений статьи 6 Конвенции, установленных решением ЕСПЧ, возможно в ходе нового судебного рассмотрения.

В деле № 1-07/07 от 25 марта 2026 года Большая Палата Верховного Суда фактически ответила на ключевой для правоприменения вопрос: может ли суд ограничиться исключением недопустимых доказательств или обязан назначить полный новый рассмотрение, если нарушение повлияло на всю конструкцию обвинения.

Это решение является показательным для всей практики пересмотра уголовных дел после решений ЕСПЛ, поскольку очерчивает пределы полномочий национального суда и определяет, когда частичное «очищение» доказательств является недостаточным.

Обстоятельства дела

Апелляционный суд приговором 2005 года признал трех обвиняемых виновными в совершении умышленного двойного убийства: исполнителей преступления — мужчин, непосредственно совершивших нападение, и женщину, которая выступила организатором и заказчицей убийства. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на разные сроки.

Верховный Суд Украины в 2006 году отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения Апелляционный суд приговором 2008 года снова признал одного из исполнителей виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы, а другому исполнителю и организаторке преступления — длительные сроки лишения свободы. В 2008 году Верховный Суд Украины частично изменил приговор, однако в целом оставил выводы о виновности без изменений.

Один из осужденных — исполнитель убийства — обратился в ЕСПЛ, который в 2019 году установил нарушение его права на защиту, в частности из-за отсутствия защитника во время ключевых следственных действий и использования полученных в этот период признательных показаний. В связи с этим Большая Палата Верховного Суда в 2019 году частично удовлетворила его заявление о пересмотре: исключила ряд доказательств, полученных с нарушением права на защиту, однако не отменила приговор, признав другие доказательства достаточными для подтверждения вины.

После этого осужденный повторно обратился в ЕСПЛ, который в 2025 году установил новые нарушения — уже на стадии пересмотра дела Верховным Судом. ЕСПЛ пришел к выводу, что ограниченный пересмотр без полного нового рассмотрения не устранил последствия первоначальных нарушений и не обеспечил справедливого судебного разбирательства.

На основании этого защитник осужденного обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам.

Позиция БП ВС

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 2 Закона № 3477-IV и статьей 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Украина обязана исполнять окончательное решение ЕСПЛ в любом деле, в котором она является стороной. Порядок исполнения решения ЕСПЛ, которое приобрело статус окончательного, определяется Законом № 3477-IV, другими нормативно-правовыми актами.

Решение национального суда подлежит отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение в случае установления ЕСПЧ фактов того, что оно противоречит Конвенции по существу, либо если в основе признанного нарушения лежали существенные процессуальные ошибки или недостатки, которые ставят под серьёзное сомнение результат обжалуемого производства на национальном уровне.

Основания для вмешательства в судебные решения указанным образом возникают в случае, когда потерпевшая сторона продолжает испытывать значительные негативные последствия решения, принятого на национальном уровне, в отношении которых справедливая сатисфакция не была адекватным средством защиты и которые не могут быть устранены иначе как посредством повторного рассмотрения или возобновления производства.

БП ВС указала, что установленное Судом нарушение Конвенции может быть выполнено путем выплаты денежной компенсации, принятия индивидуальных и/или общих мер.

Суд подчеркнул, что восстановление прежнего юридического состояния лица осуществляется, в частности, путем повторного рассмотрения дела, включая возобновление производства по делу.

БП ВС обратила внимание на то, что в своей практике ЕСПЛ неоднократно отмечал, что если лицо было осуждено по результатам производства, которое привело к нарушению требований статьи 6 Конвенции, повторное судебное рассмотрение или возобновление рассмотрения дела, при наличии соответствующего ходатайства, в принципе, является надлежащим способом исправления нарушения.

Относительно влияния первоначальных нарушений:

ВП ВС указала, что показания, которые заявитель дал в явке с повинной, и проведение с ним в тот же день воспроизведения обстановки и обстоятельств события в процессуальном статусе свидетеля без участия защитника, несмотря на наличие фактических и правовых оснований официально обвинять его в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. На момент проведения указанных процессуальных действий санкцией закона Украины об уголовной ответственности за такое преступление предусматривалось наказание в виде пожизненного лишения свободы, что обусловливало необходимость обязательного обеспечения подозреваемого (обвиняемого) квалифицированной правовой помощью.

Вопрос, было ли других доказательств достаточно для подтверждения вины заявителя, сам по себе требовал бы тщательного исследования всей доказательственной базы по делу, что могло быть обеспечено только полным повторным рассмотрением, а не весьма ограниченным пересмотром.

Поэтому Суд далее устанавливает, что после исключения таких важных доказательств дело заявителя требовало полного повторного рассмотрения, и поскольку такого повторного рассмотрения осуществлено не было, заявитель был лишен права на достаточное время и возможности для подготовки своей защиты в обжалуемом производстве. Он не смог спрогнозировать объем пересмотра, который будет проведен Верховным Судом, или какие доказательства будут исключены или останутся. Поэтому он не мог предвидеть, как общая оценка дела повлияет на пересмотр, и, соответственно, не мог обосновать свою позицию.

БП ВС подытожила: «Итак, указанные выше нарушения прав заявителя, установленные решением ЕСПЛ, свидетельствуют, что их исправление требует осуществления повторного исследования имеющихся в материалах уголовного дела доказательств и обусловливает необходимость оценки каждого доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а совокупности собранных доказательств — с точки зрения достаточности и взаимосвязи для принятия соответствующего процессуального решения».

Поскольку установленные нарушения прав заявителя повлияли на общую справедливость судебного разбирательства, вследствие чего он был лишен права на достаточное время и возможности для подготовки своей защиты в производстве, на которое он жалуется, Большая Палата Верховного Суда считает, что исправление нарушений пункта 1 и подпунктов (b-d) пункта 3 статьи 6 Конвенции в этом деле и реализацию принципа restitutio in integrum можно осуществить в ходе нового судебного рассмотрения, поскольку на этой стадии восстановит свое действие принцип презумпции невиновности заявителя, и он сможет реализовать свое право на защиту.

По результатам рассмотрения заявления Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что установленные ЕСПЛ нарушения права на справедливое судебное разбирательство не были устранены в ходе предыдущего пересмотра дела и повлияли на общую справедливость уголовного производства.

В связи с этим суд отменил предыдущие судебные решения в отношении осужденного, а также в соответствующей части в отношении соучастников, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав, что только полный повторный рассмотрение дает возможность надлежащим образом оценить все доказательства и восстановить нарушенные права стороны защиты.

Таким образом, БП ВС подтвердила: если нарушение права на защиту повлияло на формирование доказательств и общую справедливость производства, его невозможно устранить частичным пересмотром — необходим полный новый рассмотрение дела.

