Командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили на час розслідування заяв про катування та смерті військових

ДБР розслідує можливе перевищення влади у підрозділі, омбудсмани повідомляють про системні порушення.

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Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування інформації про ймовірні катування та смерть військовослужбовців. Про це під час пресконференції заявили представники полку, повідомляє Радіо Свобода.

Хто тимчасово виконуватиме обов'язки командира полку, наразі ще не визначено.

Через що почалося розслідування

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

За словами омбудсмана, йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи та доведення військовослужбовців до самогубства.

«Будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції», – наголосив Лубінець.

У зв'язку з цим він звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об'єктивне та неупереджене розслідування.

У ДБР повідомили, що слідчі внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, Лубінець провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, Військова служба правопорядку вже розпочала з'ясування обставин.

Також омбудсман повідомив, що моніторингова група Офісу Уповноваженого вирушила до полку для проведення перевірки. За словами Лубінця, він отримав запевнення щодо повного сприяння роботі незалежної моніторингової групи.

Що заявила військова омбудсманка

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що підтримує необхідність ухвалення управлінських рішень щодо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та виступає за його реорганізацію.

За її словами, інформація про можливі побиття та знущання над військовослужбовцями почала надходити ще у травні-червні 2025 року. Спочатку йшлося про побиття журналіста, переведеного до полку, згодом — капелана суміжної бригади, а потім командування батальйону, який переформовували до складу 425-го ОШП. Після цього, зазначила вона, стало зрозуміло, що проблема має системний характер.

Решетилова повідомила, що у червні 2025 року представники Офісу Президента та Військової служби правопорядку провели перевірку на полігоні підрозділу. За її словами, з полку вивезли 22 військовослужбовців, які надали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом. Також було встановлено групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

Водночас омбудсманка заявила, що після перевірки не було вжито належних заходів для притягнення винних до відповідальності та недопущення подібних випадків у майбутньому. За її словами, результати розслідування досі відсутні.

Вона також повідомила, що з початку роботи Офісу військового омбудсмана до правоохоронних органів було направлено дев'ять повідомлень про можливі злочини у полку «Скеля».

Крім того, за словами Решетилової, офіс налагодив взаємодію з командуванням підрозділу для оперативного реагування на скарги військовослужбовців. Зокрема, було досягнуто домовленостей про недопущення до роботи з особовим складом осіб, яких ідентифікували як системних порушників прав військових, а також забезпечено регулярний зв'язок бійців із родинами. За її словами, кількість скарг від рідних на відсутність зв'язку з військовослужбовцями скоротилася на 73%.

Проблеми з управлінням полком

Окремо Решетилова звернула увагу на проблему військовослужбовців із залежностями. За її словами, кілька місяців тому у підрозділі виявили близько двох тисяч осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію. Вона зазначила, що відповідно до чинних норм такі військовослужбовці не повинні проходити службу у штурмових підрозділах.

Коментуючи ситуацію в полку, омбудсманка наголосила, що «Скеля» за чисельністю фактично відповідає дивізії, однак продовжує діяти у штатній структурі полку.

«Розмір "Скелі", як про це вже говорилось, приблизно дивізія. При цьому у них залишається штат полку. Управляти такою кількістю особового складу штатом полку просто нереально, навіть при бажанні проконтролювати все неможливо. Тут однозначно потрібні управлінські рішення», — зазначила вона.

За словами Решетилової, це питання вона обговорювала з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він, за її словами, вважає, що ситуація може покращитися у разі створення окремого командування штурмових підрозділів.

Водночас сама омбудсманка виступає проти створення окремого виду військ. На її думку, це може призвести до масштабування негативних практик та порушень прав людини. Натомість вона запропонувала створювати окремі штурмові підрозділи у складі кожного корпусу.

«Я незмінно вважаю, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини. З моєї точки зору оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі. У будь-якому разі рішення щодо штурмових підрозділів має бути добре зважене і продумане», – наголосила Решетилова.

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