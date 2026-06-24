Повідомлення про тортури, місця несвободи та самогубства: Дмитро Лубінець ініціював перевірку в полку «Скеля»

Омбудсман ініціював перевірку фактів можливих порушень прав військовослужбовців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

За його словами, йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи та доведення до самогубств чинних військовослужбовців.

«Будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції», – наголосив Лубінець.

У зв’язку з цим він звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування. Як повідомили в ДБР, з метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Окремо омбудсман провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Лубінця, Військова служба правопорядку вже розпочала з’ясування обставин.

Також він повідомив, що моніторингова група Офісу Уповноваженого вже наступного дня вирушить на місце для проведення перевірки. За словами Лубінця, він отримав запевнення щодо повного сприяння роботі незалежної моніторингової групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.