  1. В Україні

Повідомлення про тортури, місця несвободи та самогубства: Дмитро Лубінець ініціював перевірку в полку «Скеля»

18:57, 24 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Омбудсман ініціював перевірку фактів можливих порушень прав військовослужбовців.
Повідомлення про тортури, місця несвободи та самогубства: Дмитро Лубінець ініціював перевірку в полку «Скеля»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи та доведення до самогубств чинних військовослужбовців.

«Будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції», – наголосив Лубінець.

У зв’язку з цим він звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування. Як повідомили в ДБР, з метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Окремо омбудсман провів робочу нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Лубінця, Військова служба правопорядку вже розпочала з’ясування обставин.

Також він повідомив, що моніторингова група Офісу Уповноваженого вже наступного дня вирушить на місце для проведення перевірки. За словами Лубінця, він отримав запевнення щодо повного сприяння роботі незалежної моніторингової групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові військовослужбовці Дмитро Лубінець

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Помилка в документах для «єВідновлення» може коштувати житлового сертифіката: розбір реальних прецедентів

Під час подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення» громадяни нерідко припускаються помилок, які призводять до відмов у виплатах або стають підставою для тривалих судових спорів.

ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

Дайджест судової практики після скасування ГК: як змінюється господарське право у 2026 році

Розбираємось, чому неможливо стягнути штраф з представництва іноземної фірми, та яким строком обмежений період нарахування штрафних санкцій.

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Чи відповідає Конституції конкурс на Генпрокурора: запропонована модель не має аналогів у більшості країн ЄС

Аналіз європейської практики доводить, що незалежно від обраної моделі призначення генерального прокурора, визначальним фактором її ефективності є наявність надійних процедурних гарантій захисту від політичного впливу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]