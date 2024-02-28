Канада не планує розміщувати війська в Україні, — очільник Міноборони

Однак країна продовжить надавати військову допомогу нашій державі.

Канада не планує розміщувати своїх військовослужбовців в Україні. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Le Devoir.

«Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, будучи членом НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні», - заявив він.

Білл Блер підтвердив «непохитну прихильність Канади Україні».

Канада надасть Україні 3,02 мільярда доларів у вигляді фінансової та військової допомоги у 2024 році. Таким чином, загальний обсяг допомоги, наданої Оттавою Україні з лютого 2022 року, становитиме понад 13,3 млрд доларів, включно з 4 млрд доларів у вигляді військової допомоги.

Зі свого боку пресаташе Міноборони Канади Діана Ебаді зазначила, що війська країни вже розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні та простягати руку допомоги українцям.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.