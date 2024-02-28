Канада не планирует размещать войска в Украине, — глава Минобороны

Однако страна продолжит оказывать военную помощь нашему государству.

Канада не планирует размещать своих военнослужащих в Украине. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Le Devoir.

«Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, являясь членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине», - заявил он.

Билл Блэр подтвердил «непреклонную приверженность Канады Украине».

Канада предоставит Украине 3,02 миллиарда долларов в виде финансовой и военной помощи в 2024 году. Таким образом, общий объем помощи, предоставленной Оттавой Украине с февраля 2022 года, составит более 13,3 млрд долларов, включая 4 млрд долларов в виде военной помощи.

Со своей стороны пресс-секретарь Минобороны Канады Диана Эбади отметила, что войска страны уже размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе и протягивать руку помощи украинцам.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, согласия по этому вопросу пока нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину.

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