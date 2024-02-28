Похитили топливо на 1,2 млн гривен: в Запорожье будут судить экс-чиновника ГСЧС и 4 сообщников

В Запорожье будут судить экс-чиновника ГСЧС, уличенного в масштабном хищении топлива во время войны.

Источник фото: ГБР

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Запорожье и пяти его сообщников, которые злоупотребляли топливом, предназначенным для важных действий в зоне конфликта. Преступная группа нанесла государству ущерб на сумму более 1,6 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Топливо, выделенное ГСЧС для ликвидации последствий обстрелов и эвакуации людей, незаконно использовалось для заправки частных грузовиков, принадлежащих фирмам, регистрация которых принадлежала родственникам чиновника ГСЧС.

Один из спасателей функционировал как заправщик "черного топлива" и регулярно находился на территории домовладения полковника. Хищения топлива были настолько разветвленными, что руководителю ГСЧС пришлось организовать мини-АЗС на собственной территории.

В течение января-сентября 2022 года чиновник незаконно списал и вывел на свой "бизнес" 34 тысячи литров топлива на общую сумму почти 1,2 миллиона гривен. Спасатели, которые вместо службы в аварийном отряде занимались перевозкой коммерческих грузов и заправкой, получили безосновательно более 400 тысяч гривен зарплаты из госбюджета.

ГБР разоблачило эту схему и в июне 2023 года сообщило о подозрениях руководителю аварийно-спасательного отряда и его сообщникам. По ходатайству ГБР руководитель был отстранен от должности и впоследствии уволен. Его имущество было арестовано, а сам он и его сообщники обвиняются по статье 191 и 366 Уголовного кодекса Украины. Эти преступления могут быть наказаны лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.