Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Голосование за признание Павла Вовка, таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, не имело юридического смысла – особое мнение членов ВККС

Пять членов ВККС указали, что конкурс в Верховный Суд завершился еще в 2017 году, поэтому основания для оценивания Павла Вовка отсутствовали.

Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.

Цифровизируем судебную систему, — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронный суд будет в Дії

Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время, заявил Михаил Федоров

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

  1. В Украине

Похитили топливо на 1,2 млн гривен: в Запорожье будут судить экс-чиновника ГСЧС и 4 сообщников

13:33, 28 февраля 2024
В Запорожье будут судить экс-чиновника ГСЧС, уличенного в масштабном хищении топлива во время войны.
Похитили топливо на 1,2 млн гривен: в Запорожье будут судить экс-чиновника ГСЧС и 4 сообщников
Источник фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Запорожье и пяти его сообщников, которые злоупотребляли топливом, предназначенным для важных действий в зоне конфликта. Преступная группа нанесла государству ущерб на сумму более 1,6 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Топливо, выделенное ГСЧС для ликвидации последствий обстрелов и эвакуации людей, незаконно использовалось для заправки частных грузовиков, принадлежащих фирмам, регистрация которых принадлежала родственникам чиновника ГСЧС.

Один из спасателей функционировал как заправщик "черного топлива" и регулярно находился на территории домовладения полковника. Хищения топлива были настолько разветвленными, что руководителю ГСЧС пришлось организовать мини-АЗС на собственной территории.

В течение января-сентября 2022 года чиновник незаконно списал и вывел на свой "бизнес" 34 тысячи литров топлива на общую сумму почти 1,2 миллиона гривен. Спасатели, которые вместо службы в аварийном отряде занимались перевозкой коммерческих грузов и заправкой, получили безосновательно более 400 тысяч гривен зарплаты из госбюджета.

ГБР разоблачило эту схему и в июне 2023 года сообщило о подозрениях руководителю аварийно-спасательного отряда и его сообщникам. По ходатайству ГБР руководитель был отстранен от должности и впоследствии уволен. Его имущество было арестовано, а сам он и его сообщники обвиняются по статье 191 и 366 Уголовного кодекса Украины. Эти преступления могут быть наказаны лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури