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Украинцам продлили возможность пребывания в США по гуманитарным паролям

10:49, 28 февраля 2024
Принятое решение дает возможность украинцам, срок пребывания которых на территории США по гуманитарным паролям истекает в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.
Украинцам продлили возможность пребывания в США по гуманитарным паролям
Автор фото: Дмитрий Ларин
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Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки приняло решение продлить возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям на 2 года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Так, принятое решение дает возможность украинцам, срок пребывания которых на территории США по гуманитарным паролям истекает в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.

Право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили как украинцы, прибывшие в США по программе «Uniting for Ukraine» (U4U), так и граждане, которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 г. года, до введения этой программы.

«Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно уехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф», - отметила Маркарова.

Подробная информация об условиях и процедуре получения новых гуманитарных паролей опубликована на сайте Службы гражданства и иммиграции США по ссылке.

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